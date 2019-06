Cultura e spettacolo



Concerto di Canti Corali al Teatro del Giglio con ingresso gratuito

sabato, 1 giugno 2019, 16:29

di gabriele muratori

Sarà una due giorni di concerti tenuti da vari gruppi corali provenienti da tutta Italia, quella che si terrà presso il Teatro del Giglio sabato e domenica 8 e 9 giugno, dando appunto luce ai gruppi di voci che generalmente restano solo a pochi passi dalle quinte del palco.

La manifestazione canora è organizzata dall'associazione culturale "Il Cimento dell'Armonia", costituita da Cynthia Forghieri e Riccardo Panini, al fine di realizzare iniziative ed eventi per quanti condividono la passione per l'arte in genere ed in particolare per il canto corale amatoriale. Le rassegne corali del "Cimento" sono state ideate nel nome e nel ricordo del Maestro Lamberto Pietropoli affinchè la sua musica rimanga viva ed ascoltata anche da chi non ha avuto la fortuna della sua direzione e della sua amicizia.

"Queste rassegne non vogliono essere una vetrina per l'esibizione o il confronto di complessi corali" – sostiene il fautore dell'evento Riccardo Panini, accompagnato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione presso il Teatro del Giglio assieme all'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, - "ma un insieme di momenti importanti, ricchi di contenuto artistico ed emozionale, momenti nel corso dei quali le armonizzazioni di Lamberto facciano da padrone di casa, liete di accompagnare l'evoluzione del canto corale amatoriale".

La manifestazione ha anche istituito il prestigioso "Premio Lamberto Pietropoli" che viene ogni anno assegnato ad una personalità del mondo corale o ad un coro che si siano distinti e resi meritevoli dell'assegnazione. Per l'anno 2019 il premio è stato assegnato al maestro Ciro Caravano, autore di numerosissime armonizzazioni per coro ma conosciuto ai più quale fondatore ed armonizzatore del gruppo "Neri per Caso".

"L'evento del prossimo fine settimana, è comunque un'occasione con finalità turistica per la nostra città" – spiega l'assessore Ragghianti – "molti protagonisti del canto e numerosi accompagnatori, visiteranno il nostro territorio, richiamando sicuramente molti spettatori da varie parti del paese, così come avviene per tutte le altre location dove si svolge questa importante rassegna".

I concerti, tutti con ingresso gratuito, saranno due ed avranno luogo sabato 8 giugno alle ore 16,00 e domenica 9 giugno sempre alle ore 16,00. Il primo concerto della rassegna vedrà esibirsi ben 8 cori provenienti da diverse città italiane, ovvero Orsago (Tv), Teramo, Roma, Porto Torres (Ss), Scorzè (Ve), Laives (Bz), Salerno e sarà presentato dall'esperto del mondo corale nonché a sua volta corista e scrittore romano Sandro Arciello. L'evento della domenica sarà condotto dal giornalista veneto Dino Bridda, appassionato ed esperto di canto corale e cultura popolare, che attraverso la creazione di un interessante fil rouge storico e culturale, coordinerà fra loro i brani eseguiti dagli 8 cori, che presenteranno repertori molto diversi fra loro, spaziando da canti di origine antica, al canto popolare sino al pop dagli anni 30 ad oggi.

La domenica mattina i cori, visitando la città, daranno vita ad una sorta di concerto diffuso che avrà il suo clou nella piazza dell'Anfiteatro dove alle 11,00 si ritroveranno tutti per un'ultima cantata prima del concerto conclusivo del pomeriggio. Alla manifestazione sono state invitate le più alte autorità istituzionali di Comune e Provincia, rappresentanti dell' A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini), docenti ed allievi del conservatorio Luigi Boccherini.

Questa quarta edizione della nostra rassegna è stata inserita nel calendario degli eventi Vivi Lucca 2019 ed ha ottenuto il patrocinio del Comune nonchè quello della A.C.T. (Associazione Cori Toscana). Questa rassegna si inserisce nel vastissimo panorama degli eventi culturali che rendono ricca la stagione lucchese 2019.

"Sono circa 15mila i coristi del nostro paese, più o meno composti da circa 30 persone" – racconta Panini. "La manifestazione ha comunque anche il compito di voler riunire sotto un unico teatro realtà corali di varie regioni d'Italia, da nord a sud, dalla Sardegna alla Toscana, mettendo a confronto le tradizioni popolari di tutto lo stivale italiano. Non si tratta di una competizione, ma di una due giorni di cultura nostrana dedicata a coloro che accompagnano con le loro voci i grandi artisti durante gli spettacoli"