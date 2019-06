Consegna dei diplomi alla Scuola IMT: 16 dottori in ricerca da tutto il mondo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 6 giugno 2019, 10:46

Ancora jazz e bossanova al Caffè delle Mura. Stavolta a proporci i più grandi successi di questi due generi musicali che dall'America (del nord e del sud) hanno conquistato il mondo sarà il Marco Cattani Quartet. L'appuntamento è per domani, venerdì 7 giugno, alle 22 all'Antico Caffè delle Mura

giovedì, 6 giugno 2019, 09:40

Sarà il prete Mario Visibelli il protagonista del prossimo incontro della serie "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato

mercoledì, 5 giugno 2019, 19:28

Una campagna social all'insegna dello Storytelling per promuovere il Museo della Cattedrale di Lucca. Con questo progetto il team "InstaDuomo" si è aggiudicato la vittoria del FabLab organizzato all'interno del progetto Cult&C, un progetto finanziato sul Fondo Sociale Europeo dal POR Toscana 2014/2020

mercoledì, 5 giugno 2019, 16:00

Il via ai corsi dal 22 al 27 di luglio nella sede della Casa del Boia: i più celebri jazzisti della Gran Bretagna in città come docenti, lezioni anche in bassa stagione

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:46

Due concerti in programma domani, giovedì 6 giugno, all’Auditorium “Boccherini” per la rassegna Guitar Festival, manifestazione tutta dedicata alla chitarra organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” all’interno della stagione Open

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:16

È arrivato giugno e anche quest'anno per Anffas Lucca sarà tempo di risate e inclusione. Venerdì 21 è in programma infatti una nuova serata di "Mi fai sganascia'", il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca in collaborazione con NoiTv