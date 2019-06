Cultura e spettacolo



Cultura con la S (sinistra) maiuscola: che schifo!

venerdì, 21 giugno 2019, 01:10

di tommaso boggi

Un libro che ha scatenato una tempesta mediatica in tutta la penisola quello di Chiara Giannini: "Io sono Matteo Salvini", intervista di cento domande al ministro dell'interno Matteo Salvini pubblicata da Altaforte edizioni, al centro delle polemiche nelle scorse settimane per l'esclusione dal Salone del Libro di Torino.



Chiara Giannini ha presentato stasera (20 giugno) il libro-intervista al ministro dell'interno al locale "Il Guercio" a Lucca, nel corso dell'evento "Bruciate quei libri" promosso da CasaPound Italia Lucca, soffermandosi anche sulle vicende di Torino.

Fabrizio Vincenti, giornalista del "Giornale", presente come interlocutore di Giannini, ha iniziato la serata esprimendo le sue perplessità riguardo proprio il caso del Salone del Libro di Torino: "Come può essere nata una polemica del genere, che mette in discussione gli spazi di libertà che ci sono in Italia?".

Altro argomento trattato dal giornalista è il caso de "I segreti del calciomercato" del giornalista sportivo Mediaset Paolo Bargiggia: "Un libro sul calciomercato è stato oggetto di duri attacchi alla presentazione del libro a Pavia da parte di Pd e ANPI, solo perché edito da Altaforte Edizioni".

Chiara Giannini ha invece raccontato la sua vita, da quando era inviata di guerra in Afghanistan, dove rimase vittima di un attentato, a quando dovette mettere in pausa il libro dedicato ai 54 militari morti in quell'angolo di Medio Oriente a causa di un cancro al seno poi guarito. "La sabbia di Herat" sarebbe uscito nel 2018 inaugurando la tanto discussa collaborazione tra la giornalista e Altaforte Edizioni.



Riguardo al perché Matteo Salvini abbia accettato di rilasciare proprio a lei questa intervista Giannini ha affermato: "Io ho sempre fatto il mio lavoro senza parteggiare per nessuna parte, proprio per questo sono stata scelta da Salvini".

"Salvini è una persona che scende in strada tra la gente, non ha paura di dire quello che pensa ed usa più i social network più delle televisioni: una persona comune tra le persone comuni - ha detto la giornalista riguardo al ministro dell'interno - Salvini e la sua squadra hanno capito che il contatto diretto è quello che funziona e nel ventunesimo secolo il contatto diretto è sui social. Un ministro a portata di mano".

La giornalista ha, poi, detto che il grande successo della Lega deriva proprio dal suo candidato premier: "Salvini ha avuto il coraggio di dire quello che gli italiani volevano: basta immigrati".

Un attacco diretto, invece, quello portato avanti da Giannini contro quelli che la giornalista definisce "Circoli ristretti dell'intellighenzia di sinistra": "Credo ci sia necessità di una rivoluzione di pensiero totale perché la sinistra pensa di avere in mano la cultura, ma la cultura è in mano alla gente comune, non ad una minoranza. C'è un nucleo di pochi giornalisti come Giordano, Nicola Porro e tanti altri che sta combattendo una battaglia contro questa famosa intellighenzia di sinistra".

Giannini ha poi concluso, lapidaria, che in questo momento storico "Quello che non è di sinistra è definito fascista".