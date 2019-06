Cultura e spettacolo



Dal 28 settembre al 20 ottobre torna Lucca Jazz Donna

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:09

A tutto Jazz Donna! Il meglio del jazz al femminile con 18 donne leader italiane, il ritorno di Giuliana Soscia, Stefania Tallini e Cettina Donato, oltre alle Sorelle Marinetti e al grande Enrico Pierannunzi che porta a Lucca una giovane artista, sono gli highlights della 15ma edizione di Lucca Jazz Donna, festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con il sostegno dalla Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che si terrà dal 28 settembre al 20 ottobre in diversi auditorium e teatri di Lucca e Capannori.

A presentare alla stampa il programma dei concerti e l’immagine 2019 l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti, la consigliera provinciale Sara D’Ambrosio, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca, Paola Mazzoni, l’assessore del Comune di Capannori Francesco Cecchetti, Andrea Salani per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Vittorio Barsotti del Circolo Lucca Jazz e lo staff del Festival.

Sono sette le date del festival, tutte e ingresso libero con la possibilità di dare un contributo ad una associazione di volontariato. Il concerto finale, nella Chiesa di San Francesco il 20 ottobre grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, termina con l’esibizione del Trio Marinetti, tre sorelle sul palco: nato nel 2007 da un’idea del produttore Giorgio Bozzo e dell’arrangiatore Christian Schmitz, il trio è il frutto di una seria ricerca nel repertorio dello swing e del jazz italiano degli anni Trenta e Quaranta, di un certosino lavoro di adattamento dei timbri vocali dei tre attori e cantanti e di recupero filologico degli arrangiamenti e del sound originale. Marco Lugli nel ruolo di Scintilla Marinetti, Nicola Olivieri in quello di Turbina Marinetti e Matteo Minerva come Elica Marinetti, saliranno sul palco di Lucca Jazz Donna con la loro ironia e modernità, con l’Orchestra Maniscalchi, ensemble formato da un quartetto ritmico (pianoforte, contrabbasso, chitarra e batteria) e un sestetto di fiati (2 trombe, 1 trombone, 3 sax/clarinetti).

Prosegue la stretta collaborazione del Festival con le case discografiche italiane che pubblicano jazz. Alle prime collaborazioni importanti come quelle con AlfaMusic Records e Filibusta Records dal 2016, e con Dodicilune dal 2018, si aggiungono quest’anno ben 8 nuove realtà: Cavalo Records e BAM International Records, che lavorano a livello internazionale, la pugliese Auand Records, che lavora anche in ambito estero, e le italiane Irma Record, Roccascina Audio Produzioni, Jando Music Records, Workin’s Label, Arealive Records.

L’immagine di quest’anno ritrae Irene Grandi, ospite dell’edizione 2018 che, con indosso una creazione di Alessandra Marchi stilista lucchese, ha per protagonista uno scatto di Laura Casotti, fotografa ufficiale di Lucca Jazz Donna, elaborato graficamente da Ilaria Ferrari, art director della manifestazione.

Nello staff della manifestazioni altre due importanti presenze femminili: Michela Lombardi consulente artistica che ha lavorato con il Circolo Lucca Jazz al programma del festival, e Michela Panigada direttrice di palco e presentatrice del festival, quest’anno co-organizzatrice della serata clou della manifestazione.

Novità di quest’anno la partnership del festival con Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art, che si aggiunge alle collaborazioni con diverse realtà cittadine per dare luogo al consueto calendario di eventi collaterali che sarà presentato in seguito.

I concerti

Sabato 28 settembre alle 21,15 apertura a Palazzo Ducale con il duo Enrico Pierannunzi/Valentina Ranalli e il progetto “Valentina sings Pieranunzi” (Alfa Music Records) con Ranalli voce, Pieranunzi al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Cesare Mangiocavall alla batteria. Nel secondo set Maria Chiara Argirò della Cavalo Records e nel terzo Valentina Gullace della Filibusta Records.

Venerdì 4 ottobre alle 21,15 ad Arté (Capannori) Chiara Stroia insieme a Agostino Casella alla tastiera, Marco Pistone al basso e Massimo Di Cristofaro alla batteria; nel secondo set Evita Polidoro e nel terzo Cristina Russo & NeoSoul Combo (Roccascina Audio Produzioni) con il progetto “Energy”: Cristina Russo voce, Marco Di Dio alla batteria, Mariano Nasello al basso, Angelo Di Marco alle tastiere.

Sabato 5 ottobre alle 21,15 ad Arté (Capannori) Sara Battaglini con il progetto “Dalia” per Auand Records: Sara Battaglini voce, Federico Pierantoni al trombone, Enrico Ronzani al pianoforte; nel secondo set Silvia Manco della Jando Music e nel terzo Serena Spedicato per Dodici Lune.

Giovedì 17 ottobre alle 21,15 al Real Collegio (Lucca) Alea&The Sit per Alive Records, con il progetto “Generation”; nel secondo set Veronica Farnararo con Estrela Gula (Irma Record): Veronica Farnararo voce, Massimo Greco tromba e flicorno, Daniele Santimone alla chitarra, Roberto Rossi alla batteria e percussioni; nel terzo set Irene Scardia di Workin's Label.

Venerdì 18 ottobre alle 21,15 al Real Collegio (Lucca) apre la serata il Giuliana Soscia Trio con “Sophisticated Ladies: A Tribute to Women Composers in Jazz” (BAM International): Giuliana Sosciapiano, composizioni e arrangiamenti (già ospite di Lucca Jazz Donna nel 2010 con la sua fisarmonica), Dario Rosciglione al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria. Nel secondo set “The Shining of Things. Dedicated to David Sylvian", progetto discografico firmato dalla cantante Serena Spedicato e dal pianista Nicola Andrioli per Dodici Lune. A chiusura della serata “Piano 4hands” (Alfa Music ) del duo di pianiste, compositrici e arrangiatrici Donato-Tallini, già ospiti apprezzatissime del festival nelle scorse edizioni.

Sabato 19 ottobre alle 21,15 al Real Collegio (Lucca) Ileana Mottola presenta "All my tomorrows" (Alfa Music), accompagnata al piano da Antonio De Luise (contrabbassista nel disco); nel secondo set sul palco due artiste, due donne, due anime che si incontrano fra le note di una musica in cui il passato e presente si fondono indissolubilmente: il Tango. Sono Le Valentine, ovvero Valentina Cesarini alla fisarmonica e bandoneon e Valentina Rossi voce; per Filibusta, chiude la serata Barbara Eramo.

Domenica 20 ottobre alle 21 nella chiesa di San Francesco, conversazione con le sorelle Marinetti, a seguire il concerto insieme all’Orchestra Maniscalchi.

Ingresso libero a tutti i concerti, con offerta alle associazioni di solidarietà partner dell’iniziativa. Per informazioni: www.luccajazzdonna.it; Centro Pari opportunità della Provincia di Lucca, Cortile degli Svizzeri, 2 (0583.417.489, centro.po@provincia.lucca.it) e Comune di Lucca, Ufficio relazioni con il pubblico, via del Moro, 17 (0583.44.24.44, urp@comune.lucca.it).