"Discus Throw" il 5 luglio alla chiesa di San Giovanni con la OsmannGold Swing Band

domenica, 30 giugno 2019, 21:37

Un nuovo grande appuntamento musicale alla chiesa di San Giovanni: venerdì 5 luglio (dalle 21.30) ecco "Discus Throw", il concerto di presentazione del nuovo album della OsmannGold Swing Band, irresistibile Orchestra toscana che da anni collabora a stretto contatto con il Puccini e la sua Lucca Festival.

L'evento è inserito all'interno del calendario di "Vivi Lucca" e gode della sponsorizzazione del Comune di Lucca e del Festival creato e diretto da Andrea Colombini.

Una grande occasione dunque per ascoltare dell'ottimo Swing nel cuore di Lucca: non una cosa che capita tutti i giorni. L'ingresso sarà libero per garantire a tutti la possibilità di immergersi, mente e corpo, nelle rarefatte atmosfere dei celebri locali in cui erano soliti esibirsi le star di questo amatissimo genere. Lo Swing, del resto, è probabilmente la musica più trascinante mai concepita: invita al movimento quasi involontario, alla partecipazione con l'Orchestra sul palco, fino a creare quel tutt'uno col pubblico che è stato spesso alla radice del suo successo.

La OsmannGold, ospite fissa del Puccini e la sua Lucca Festival, raggruppa molti interpreti che si sono esibiti nelle principali orchestre toscane ed italiane. Proporrà un repertorio che assomiglia ad un grande viaggio tra le maglie della memoria storica collettiva: dal grande Swing degli anni '30 e '40 fino ad Ennio Morricone ed alle colonne sonore più celebri, sempre arrangiate in chiave swing.

Il concerto, esclusiva assoluta del Festival, sarà anche l'occasione per presentare l'attività di "Jazz Italia 2019", l'università del Jazz pronta ad una pacifica invasione culturale in città, con i suoi docenti internazionali di grande calibro ed i già tantissimi studenti iscritti. Non solo: la serata consentirà di celebrare al meglio anche i 51 anni di Andrea Colombini (che festeggerà ufficialmente gli anni l'8 luglio, nell'amata Gran Bretagna).