Cultura e spettacolo



Donato al Fondo Arturo Paoli il libro "Con ispirazione cristiana nella realtà sociale" curato dal giornalista Lorenzo Maffei

martedì, 11 giugno 2019, 14:14

Sono state donate al Fondo Documentazione Arturo Paoli alcune copie di Con ispirazione cristiana nella realtà sociale (Studium Edizioni, Roma 2019), il libro che raccoglie tutti gli articoli che Maria Eletta Martini ha scritto per la rivista cattolica lucchese Regnum Christi dal 1946 al 2006. A consegnarle a Silvia Pettiti, responsabile del Fondo voluto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, è stato il curatore del libro, il giornalista Lorenzo Maffei.

Nel donarlo, ha ricordato come questi scritti dell'illustre donna lucchese «rivelino non solo una testimonianza di fede, considerata la particolarità di alcune riflessioni, ma anche l'imprinting dei cattolico-democratici, segnatamente dei morotei, di avere come fari dell'azione politica la Costituzione Repubblicana e i mutamenti della società italiana». In questo aspetto, è risultata evidente la similitudine tra la figura di Martini e quella di Paoli, pur nella diversità di esperienze e contesti vissuti.

La pubblicazione curata da Maffei è stata presentata il 31 maggio scorso a Lucca da Rosy Bindi e dalla storica Tiziana Noce, che hanno messo in evidenza come il libro sia, di fatto, un'operazione culturale importante che offre la possibilità, a un pubblico più vasto, di apprezzare parole ancora dense di significato di una donna che, il Presidente Sergio Mattarella, ha definito "Madre della Repubblica". Con ispirazione cristiana nella realtà sociale è reperibile in libreria; per informazioni: Fondazione Regnum Christi, editrice dell'omonima rivista su cui per sessanta anni ha scritto Maria Eletta Martini: 0583 955855.