Cultura e spettacolo



Dopo le polemiche di Torino, verrà presentato giovedì a Lucca il libro su Matteo Salvini

venerdì, 14 giugno 2019, 10:15

Verrà presentato giovedì 20 giugno al Guercio (via per Camaiore) il libro "Io sono Matteo Salvini", insieme all'autrice Chiara Giannini intervistata dal giornalista Fabrizio Vincenti. La presentazione avverrà all'interno della conferenza "Bruciate quei libri: la censura ai tempi della libertà di espressione", organizzata da CasaPound Italia. L'evento, ad accesso libero, avrà inizio alle ore 21. E' gradita la prenotazione del posto a sedere al numero 346 3205032 o via mail a casapoundlucca@yahoo.it.

"Il libro "Io sono Matteo Salvini" edito da Altaforte edizioni - si legge nel comunicato - è il caso letterario dell'anno. Dopo una lunga serie di attacchi mediatici, è stato infatti escluso insieme ad Altaforte dal Salone del libro di Torino per ragioni politiche, ponendo in maniera forte il tema della libertà di espressione in Italia. Ed evidenziando come eventi culturali pubblici, patrimonio di tutti, siano gestiti invece in modo privato da una vera e propria setta culturale".

"CasaPound si schiera ancora una volta per il confronto libero - dice il consigliere comunale Fabio Barsanti - e lo fa questa volta parlando anche di un libro, quello di Chiara Giannini, che ha subito uno dei più eclatanti esempi di censura culturale in Italia. Fra l'altro senza che si sia mai parlato del suo contenuto. Ora vogliamo dare a tutti i lucchesi la possibilità di dibattere sia di quel libro, che dello stato della libertà culturale in Italia e del rispetto dei principi costituzionali, calpestati da coloro che più se ne riempiono la bocca".