Emis Killa a Lucca per presentare il nuovo disco

martedì, 25 giugno 2019, 11:16

Dopo aver presentato allo scorso Lucca Comics & Games il suo nuovo album 'Supereroe', Emis Killa torna a Lucca per presentare la 'Bat-edition' dell'album: il rapper, infatti, sarà allo Sky Stone & Songs, giovedì 27 a partire dalle 18, quando incontrerà i suoi fans e firmerà le copie del repack dell'album, certificato 'disco d'oro'.

La riedizione di 'Supereroe' presenta, oltre a tutte le tracce originali, anche il singolo di lancio 'Tijuana', pubblicato lo scorso 31 maggio, l'inedito 'La mia malattia' e altre tracce mai pubblicate, come 'Batman' che vanta alla produzione Big Fish e vede la partecipazione di Nayt e 'Montecarlo', prodotto da Dat Boi Dee, con il featuring di Geolier.

Emis Killa (vero nome Emiliano Rudolf Giambelli, nato nel 1989 a Milano), si avvicina al rap a 14 anni, attratto principalmente dalle rap battle, passione che, nel 2007, lo porta sul palco del Tecniche Perfette, concorso di culto per gli appassionati di rap e freestyle battle, dove si aggiudica il titolo di campione italiano di freestyle. Successivamente decide di dedicarsi alla scrittura dei testi ed entra a far parte di Blocco Recordz, con cui pubblica il suo primo lavoro 'Keta Music' (2009), mixtape di inediti su basi edite e non, facendosi così conoscere nell'ambiente dell'underground rap. L'anno successivo, con il progetto 'Champagne e spine' collabora con artisti come Jack La Furia e Guè Pequeno, Marracash e Bassi Maestro. Il 2012 è l'anno della consacrazione di Emis Killa: il disco 'L'erba cattiva' fa il suo esordio in classifica al quinto posto e raggiunge il disco di platico, rimanendo stabile per un anno consecutivo al vertice delle classifiche ufficiali di vendita.

E' sua l'idea di 'Se il mondo fosse' il brano che i più importanti rapper realizzano per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna e che raccoglie 33mila 772 euro, donati direttamente da Emis Killa all'Iss 'Galilei' di Mirandola.



Successivamente firma la colonna sonora dei Mondiali di Sky Sport con il brano 'Maracanà' (disco di platino) e, nel 2015, firma il pezzo inedito per i Playoff dell'Nba sempre su Sky Sport. Nel 2016 diventa giudice del talent 'The Voice of Italy', facendo così anche l'esperienza televisiva. Tra album e singoli di successo, nel 2018 arriva 'Supereroe', che esordisce al primo posto nelle classifiche di vendita e che, adesso, torna con questa nuova versione.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it