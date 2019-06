Cultura e spettacolo



Firma copie de “la Pianista” di Simonetta Giurlani Pardini alla Ubik, un successo annunciato

sabato, 22 giugno 2019, 08:58

di daniela nardi

Gli ingredienti perché “La Pianista” di Simonetta Giurlani Pardini sia un libro di successo ci sono tutti: trama articolata, personaggi intriganti descritti con tratto delicato, ambientazioni di classe, descrizioni suggestive, aromi e musica che quasi fuoriescono dal libro accompagnando il lettore per tutta la durata della piacevolissima lettura.

Che l’autrice, creatrice di profumi ed essenze, storica appassionata di Napoleone ed Elisa Bonaparte, ideatrice e curatrice del percorso olfattivo dedicato ad Elisa Bonaparte Baciocchi e a Maria Luisa di Borbone, sia molto benvoluta in città lo si era visto già alla presentazione del libro svoltasi lo scorso sei giugno a “Olio su Tavola”, quando il locale ha registrato il tutto esaurito e il libro è andato a ruba, tanto che oggi è stato organizzato a grande richiesta di pubblico il firma copie dell’autrice alla libreria Ubik di Via Fillungo.

La scrittrice ha incontrato ancora una volta i numerosi lettori, non soltanto lucchesi, che si sono presentati per acquistare il libro facendoselo autografare con una dedica personalizzata.

Il libro è esaurito e andrà presto in ristampa.

Non ci resta che attendere la seconda opera di Simonetta Giurlani Pardini, che per gli scrittori che raccolgono un buon successo col romanzo di esordio si rivela sempre una prova ardua da superare per non deludere le alte aspettative dei lettori.