Cultura e spettacolo



"Giardini della fine del mondo”: progetto del liceo “A. Passaglia”

sabato, 1 giugno 2019, 12:05

L’evento, che da oggi 31 maggio - apertura della manifestazione - e sino al 31 ottobre, intende promuovere e perseguire l’obiettivo della conservazione del patrimonio e della difesa dell’ambiente. Al Festival, il cui tema cambia ogni anno, partecipano professionisti, Università e Scuole di tutto il mondo con progetti sottoposti a selezione da parte di una giuria di tecnici, di questi ne vengono realizzati dodici a: Ponte de Lima - Portogallo. Per cinque mesi, questi effimeri giardini possono essere visitati e apprezzati dal pubblico, che ha così l’opportunità di conoscere le nuove tecniche nella progettazione degli spazi verdi e dei nuovi trend creativi del settore.



Con il tema "Giardini della fine del mondo”, la sezione Design - del Liceo artistico “A. Passaglia” è stata selezionata per il secondo anno consecutivo per la realizzazione del proprio progetto: “Endless”.



“Il cosmo è il risultato della collaborazione degli eleggenti primitivi, radice e fondamento dell’equilibrio regolante la vita nel loro stato più coeso. Aria, acqua, fuoco e terra disegnano le loro origini nel caos e sono destinati a ritornare per poi rinascere secondo un moto ciclico. Queste sono le forze che costituiscono l’universo nella sua essenza creando e distruggendo gli equilibri fondamentali per la sopravvivenza dei suoi componenti.



Abbiamo interpretato il tema della fine del mondo come una possibile rinascita che da una crepa può nascere un fiore.



La composizione si sviluppa appunto intorno ad una fontana, fonte di vita e di energia. La forma ricorda quella sferica del globo terrestre rotto dal morente equilibrio come indicato dal tema del concorso il complesso mostra il suo meccanismo rivitalizzante attraverso fiori e piante che crescono sull’estremità superiore della struttura simbolo di una esplosiva resurrezione. La fontana è composta da una serie di dischi in polimetilmetacrilato (plexiglass) posti ad una determinata distanza l’uno dall’altro. Dalla sommità della struttura sgorga l’acqua, simbolo della vita, che scorre naturalmente dal disco più alto sino ad arrivare alla sua base dove si trova un bacino circolare che ha il compito di raccogliere l’acqua. Inoltre dal punto in cui sgorga l’acqua è collocata una pianta di Phlox Paniculata di colore rosa. Abbiamo appunto deciso di collocarvi una specie vegetale vivente per riprendere il concetto di rinascita.



Attorno alla fontana sono disposte due strutture a gradinate semicircolari composte da tre scalini ciascuna sui quali è possibile sedervi per fruire dell’ambiente circostante. Sul gradino più alto di ogni sistema di sedute sono presenti due vasche incassate che accolgono alcune specie erbacee perenni quali le Kniphofia in diversi colori. Le parti laterali delle strutture sono in Cor-Ten. Sono presenti inoltre quattro aiuole in legno posizionate tra una gradinata e l’altra le cui forme rappresentano i simboli dei quattro elementi fondamentali corrispondenti: aria, acqua, fuoco e terra. Per rappresentarli al meglio abbiamo selezionato una serie di specie i quali colori corrispondono cromaticamente a quelli dei quattro simboli. Abbiamo quindi scelto la specie della viola poiché la sua vasta gamma cromatica si adatta al meglio per il nostro scopo. Per riprodurre l’elemento del fuoco la Viola Tricolor ( arancio/rossa) si adatta al meglio. L’acqua viene simboleggiata dal fiore dello zafferano, il Crocus, le cui sfumature riprendono il blu. L’elemento terra è simboleggiato dalla Viola Irish Molly mentre a fare le veci dell’aria è la Viola Alba.”



Oltre a quanto sopra, all’evento verranno rappresentate creazioni provenienti da:



Argentina,Austria,Brasile,Cina,Germania,Spagna,Italia Portogallo e Repubblica Ceca.



Impegnato in questioni ambientali, l'International Garden Festival mette in moto una rivoluzione silenziosa, sensibilizzando la comunità nazionale e internazionale all'integrazione delle arti per la sostenibilità e la conservazione dell’ambiente.Il Festival che segna le tendenze nell'area del Green Design, allertando parallelamente al rischio di uno sfruttamento intensivo di risorse sensibili, è stato onorato a livello internazionale, evidenziando il "Garden Tourism Award" nel 2013 a Toronto, in Canada, e della selezione di far parte della community di “Europe for Festival", due anni fa.