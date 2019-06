Guitar Festival: anche le Variazioni Goldberg in programma all'Auditorium Boccherini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:16

È arrivato giugno e anche quest'anno per Anffas Lucca sarà tempo di risate e inclusione. Venerdì 21 è in programma infatti una nuova serata di "Mi fai sganascia'", il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca in collaborazione con NoiTv

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:29

In viale Europa dall'1 ottobre canto, danza, tecniche di recitazione e improvvisazione teatrale, laboratori e anche giochi di ruolo, con la Lucca Youth Musical Academy

mercoledì, 5 giugno 2019, 10:38

Venerdì 7 giugno, alle 21:30 ultimo appuntamento prima dell'estate, con gli incontri a ingresso libero, sulla storia della musica, 'Friday I'm in Love'. A chiudere il primo ciclo di incontri è Matteo Lorenzetti, che parlerà dei Depeche Mode e di come questo gruppo è riuscito a 'sopravvivere' agli Anni Ottanta

mercoledì, 5 giugno 2019, 10:04

Prosegue il corso sul giornalismo organizzato dal Centro di Cultura. I prossimi appuntamenti si terranno i sabati 8 e 22 giugno a Lucca, alla casa delle associazioni in via San Nicolao 81, dalle 9 alle 13.

martedì, 4 giugno 2019, 17:34

È stato ancora una volta un grande successo il concerto organizzato domenica scorsa (2 giugno) dall’associazione culturale Animando nella sala dell’Affresco di San Micheletto. Un’esperienza dedicata alla musica di Ludwig van Beethoven che ha visto sul palco anche alcuni ‘volti noti’ del panorama musicale lucchese, insegnanti dell’istituto Boccherini

martedì, 4 giugno 2019, 14:03

La scuola IMT Alti Studi tra le prime cinque delle 49 università italiane prese in esame, insieme a Bocconi (prima assoluta), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Libera Università di Bolzano e Politecnico di Milano, nel ranking della Commissione Europea che analizza le performance delle università di tutto il mondo