I Take That al Summer Festival, amarcord anni ’90 in versione boy band

sabato, 29 giugno 2019, 01:18

di simone pierotti

Un’ora e mezzo abbondante di spettacolo per i Take That sul palco di piazza Napoleone: la famosa band britannica, che nei primi anni ’90 riscosse un incredibile successo, soprattutto tra le teenager di tutto il mondo. Oggi tante cose sono cambiate: non si può più parlare di … boyband, in pratica i Take That sono stati gli inventori del genere diventando gli idoli di quella generazione. Oggi i Take That hanno 50 anni e non li nascondono. Qualche capello bianco e una forma fisica non più da ventenne ma la formazione attuale, composta da solo tre elementi, Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, fa ballare e scatenare il folto pubblico, composto in gran parte da donne di tutte le età.

La serata è stata preceduta da alcuni brani suonati dalla band scandinava Brother Leo ma in pochi ci fanno caso, l’attesa è solamente per i Take That. Attorno alle 21:35 eccoli sul palco: abbigliamento e look semplici, sulla falsariga dei tempi d’oro ma senza esagerare. Le canzoni fanno parte dell’ultimo album, il greatest hits “Odissey” e il pubblico gradisce, cantando quasi tutti i brani parola per parola. Si parte con “Shine”, la band inglese ripercorre la propria carriera con i grandi successi, “Pray”, “Everything changes”, “Could It Be Magic” (che poi è una cover), la romantica “Babe”, “Back for good”, “These Days”, fino a “Relight my fire” che fa scatenare tutta la piazza. I brani sono accompagnati, da parte dei tre artisti, da mosse e accenni di coreografie, non proprio quelle che facevano impazzire le ragazzine negli anni ’90 ma ci si avvicinano. Pubblico in visibilio, poco importa se dei tre l’unico vero cantante è Gary Barlow, ma la formula voce + ballerini evidentemente ha sfondato a quei tempi e piace tuttora. Insomma, saper cantare in musica può anche essere un optional … poco importa se dopo “Never forget” la band, quasi a sorpresa, saluta il pubblico, senza bis o sorprese. Scivolano via un po' come gli anni ’90 e l’adolescenza, resta soltanto qualche canzone pop.

Foto di Cinzia Guidetti