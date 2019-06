Cultura e spettacolo



Il Baluardo accoglie il Flutonic Harmonics Flute Choir

sabato, 29 giugno 2019, 08:46

Nuovo momento musicale offerto alla città di Lucca. Il Baluardo gruppo vocale lucchese accoglie il Flutonic Harmonics Flute Choir che proviene dagli Stati Uniti. Il gruppo americano è diretto dal maestro Michelle Rubis e presenta musiche di Haendel, Debussy, Mozart, Gossech e Bach.



Il luogo del concerto è la splendida chiesa di S. Maria Corteorlandini per i lucchesi S. Maria Nera g.c. Orario 21 di domenica 30 giugno. In occasione dei 30 anni del coro lucchese, lo stesso accoglierà il gruppo americano con brani tratti dal proprio repertorio internazionale.



Il Baluardo, diretto dal maestro Elio Antichi sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Tiziano Mangani. Il concerto è parte del festival internazionale delle Orchestre Giovanili giunto quest'anno alla 18^ edizione. Un grazie particolare alla Comunità di S. Maria Nera per la consueta disponibilità alla accoglienza. Ingresso gratuito. Direzione artistica di Elio Antichi.