Il coro dei Capilano University Singers apre la stagione estiva di "Musica in Cattedrale"

giovedì, 13 giugno 2019, 11:17

Con il concerto straordinario del 14 giugno alle 21, nella Cattedrale di San Martino (un'aggiunta di fatto a quanto già programmato in precedenza), si apre la stagione estiva di "Musica in Cattedrale" che prevede vari concerti da qui ad ottobre.



Protagonista della serata sarà il coro dei "Capilano University Singers" (Canada) attualmente in tournée in Italia. Verrano eseguiti il Magnificat di Vivaldi, il Dixit Dominus di Haendel e altri brani di Monteverdi, Marenzio, Byrd e Rossini. L'ingresso al concerto è libero.



La rassegna proseguirà nel mese di Giugno con altri appuntamenti: il 19 giugno col "St. Caecilia's Chorus" di Banstead, Domenica 23 Giugno con l'organista tedesco Johannes Skudlik ed il 30 Giugno con Ernst Wally, organista titolare della Cattedrale di S. Stefano aVienna. Tutti questi appuntamenti sono ad ingresso libero e si terranno alle ore 21,00. L'organizzazione è curata da FLAM assieme all'Opera del Duomo, centro d'arte e cultura.



Le richieste, sempre più numerose, da parte di cori e gruppi corali prestigiosi, di potersi esibire nella nostra città ed in particolare nella Cattedrale di San Martino è il segno evidente del valore che anche all'estero viene conferito alla città di Lucca e alla sua tradizione musicale.



CAPILANO UNIVERSITY SINGERS è un ensemble nazionale e internazionale vincitore di numerosi premi, aperto solo agli studenti di musica dell'Università Capilano. Ha un programma locale impegnativo e anche visite annuali con vari concerti in Canada ed altri paesi.



Tra le tournèe più prestigiose si possono includere la serie estiva della Kelowna Philharmonic Society, il Nelson Arts Festival, la National Choral Conductors Association of Quebec, la National Arts Center Orchestra nelle Olimpiadi della Cultura. Il coro ha viaggiato in Europa sette volte dal 1998, con numerosi concerti in cattedrali e in altri luoghi associati ai grandi compositori del passato. Ha partecipato due volte al festival internazionale di corale Kathaumixw e ha vinto premi in tutte le categorie inclusa la musica contemporanea. Finalista nazionale quattro volte nella prestigiosa CBC Radio Choral Competition, ha vinto il secondo premio internazionale nel 2000 nella categoria cori misti.