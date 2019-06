Il nuovo ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 7 giugno 2019, 13:13

Archiviata una bellissima quinta edizione, gli organizzatori del Lucca Classica Music Festival tracciano un bilancio di questo primo lustro di vita del Festival e lavorano al programma per il 2020

venerdì, 7 giugno 2019, 11:01

L`Associazione internazionale “Music & Friends” organizza per domenica 9 giugno alle ore 17,30 un concerto corale nella Chiesa di Santa Maria Corteorlandini (Santa Maria nera). Si tratta di un appuntamento di rilievo vista la presenza di tre gruppi corali di esperienza e notorietà, di cui due provenienti direttamente dall’Austria

venerdì, 7 giugno 2019, 08:25

Arte, buon vino, buon cibo, musica ed emozioni: un successo la presentazione lucchese del primo romanzo di Simonetta Giurlani Pardini “la Pianista”

giovedì, 6 giugno 2019, 19:09

Dopo il felice esordio di "Muse tardive" nel 2016, la voce di Giovanna Salvetti torna a farsi riconoscere nella nuova raccolta "Parole al sole", edito da Maria Pacini Fazzi, con prefazione di Alessandro Tommasi

giovedì, 6 giugno 2019, 14:29

Un percorso didattico ideato da Toni Thorimbert, artista con alle spalle oltre 40 anni di carriera, e sviluppato in un'oasi spirituale come l'ex-convento CONvictUS di via della Zecca in centro storico a Lucca. Non solo quindi attività di photo-lab, ma anche momenti di socializzazione per conoscere il fotografo e la...

giovedì, 6 giugno 2019, 13:11

Grande successo ieri sera per il Gran Gala lirico per la festa dell'Arma dei Carabinieri 2019: gli artisti del Puccini e la sua Lucca Festival hanno allietato la platea per oltre un'ora