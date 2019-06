Cultura e spettacolo



Il primo romanzo di Simonetta Giurlani Pardini

venerdì, 7 giugno 2019, 08:25

di Daniela Nardi

Sarà stata la location, Olio su Tavola in via del Battistero, suggestiva art gallery che mischia sapientemente arte in varie declinazioni con cibo e vino in un percorso studiato appositamente, come ha ricordato il titolare Filippo Bacci di Capaci, per trasmettere emozioni. Sarà stata la presenza di tante persone, molte amiche dell’autrice e tanti lettori in cerca dell’agognato libro da far autografare, sarà stata l’essenza stessa della scrittrice, donna poliedrica già esperta olfattiva, creatrice di profumi ed essenze, storica appassionata di Napoleone ed Elisa Bonaparte (nonché madre del presidente di Lucca Crea Mario Pardini). L’insieme di tutti questi elementi ha dato vita ad una presentazione davvero molto particolare, raccolta, intima, in cui la scrittrice, stimolata dall’amico scrittore Andrea Bocconi che ha letto alcuni passi del romanzo, donna di solito molto riservata, ha svelato ai numerosi presenti molti particolari del libro, ma anche suoi personali. Si è così scoperto che Simonetta Giurlani Pardini ha sempre scritto, sin da bambina, ispirata dal personaggio di Jo March di Piccole Donne, frequentando poi uno dei primi corsi di scrittura creativa organizzati in città, quello dello scrittore brasiliano Julio Monteiro Martins e che per scrivere il suo primo romanzo ha impiegato circa dieci anni. L’autrice ha poi spiegato che la trama principale del libro nasce da un racconto scritto dai lei stessa basato su una fantasia vissuta in prima persona mentre assisteva ad un concerto a Londra. Nel libro c’è molto dell’autrice che però non si immedesima in un personaggio particolare. Un’altra curiosità è la colonna sonora che il lettore trova nelle prime pagine che contiene la lista di tutti i brani musicali citati nel libro, ove la musica è uno degli elementi dominanti, insieme ai mondi paralleli ed invisibili, con cui la scrittrice induce i lettori ad andare oltre le apparenze.

Come sottolineato da Bocconi, il primo romanzo di Simonetta Giurlani Pardini è un libro, seppur non molto voluminoso, molto complesso, perché racchiude tutte le molte competenze dell’autrice, dalla musica, agli aromi, la storia, tutti elementi presenti nel libro, amalgamati con maestria ed estrema semplicità, ma che sono frutto di un duro lavoro che ha prodotto un risultato eccellente se è vero che, a fronte di circa 14.000 libri pubblicati in un anno dalle case editrici, che ricevono circa 4.000 manoscritti l’anno, quello di Simonetta Giurlani Pardini è stato subito accettato dall’editore, è in esaurimento ed andrà presto in ristampa.

La presentazione si è conclusa con l’ascolto di un pezzo dell’intermezzo del concerto n. 3 di Rachmaninov a cui è seguito il firma copie e un ricco aperitivo offerto dalla scrittrice a tutti i presenti.