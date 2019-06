Cultura e spettacolo



Il regista Greenway: “Lucca è un paradiso, la città ideale dove vivere e anche morire”

sabato, 29 giugno 2019, 15:14

di barbara ghiselli

“Lucca è un paradiso, la città ideale dove vivere ma anche morire, pensate che sia possibile avere una morte felice in questa città?”. Queste le parole e la domanda che il regista britannico Peter Greenway ha posto ai giornalisti durante l'incontro avvenuto questa mattina al Convictus.

Ma come mai Peter Greenway si trova a Lucca?

L'eclettico regista, famoso per i suoi film caratterizzati dal forte impatto visivo è a Lucca già da cinque giorni per tenere un workshop (dal 24 al 30 giugno), dedicato alla regia e alla sceneggiatura in collaborazione con LEA – Lucca Experentia Artis, a un gruppo di 15 creativi provenienti da tutta Italia.

Sei giorni a stretto contatto con il regista britannico per studiare da vicino le fasi di lavoro che porteranno alla realizzazione del film: da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della città, che egli stesso definisce un vero “set naturale”, ai personaggi modellati su figure realmente vissute e sui protagonisti delle opere pucciniane.



L’idea di “Lucca Mortis” nasce nel 2013 come evoluzione dell’installazione di cinema architetturale “The Towers / Lucca Hubris”, ideata da Greenaway con le coreografie del danzatore e autore Roberto Castello e realizzata in Piazza San Francesco dal Lucca Film Festival e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Dopo sei anni, grazie alla sinergia tra l’art director di LEA Domenico Raimondi e la regista Cristina Puccinelli, Greenaway torna a Lucca con una nuova sceneggiatura: “Niente scheletri viventi, niente zombie e cimiteri. Lucca Mortis è una seria riflessione sulla prospettiva di una fine, che sarà comunque il destino di ognuno di noi. - ha voluto però precisare il regista, aggiungendo – Il film sarà caratterizzato proprio dal parlato dei personaggi e saranno toccate tematiche complesse come il suicidio e l'eutanasia ma ci sarà spazio anche per momenti più leggeri. Il tutto poi sarà accompagnato dalle musiche di Marco Rubino, il cui ascolto rimanda sicuramente alla positività e ricorda per certi versi Vivaldi”.



Greenway ha annunciato che nel cast del film ci sarà il premio Oscar Morgan Freeman. Come ha raccontato lo stesso Greenaway :“Lucca Mortis è la storia di un saggio e vulnerabile vecchio (interpretato da Freeman), che scende a patti con la sua mortalità e prova a trovare una via di uscita senza pena dall’esistenza. I personaggi saranno modellati su figure reali e sui protagonisti delle opere pucciniane. Aspettatevi la celebrazione di Lucca”.

Il regista ha annunciato infatti che l'ambientazione del film sarà Lucca per il 90 per cento: “Una città ricca di storia basti pensare che è stata la sede del primo triumvirato, e di luoghi meravigliosi come l'anfiteatro romano oltre ad essere il luogo natale di persone come Giacomo Puccini, conosciuto in tutto il mondo per le sue opere”.

Greenway ha inoltre detto di essere ateo, di preferire i musei al cinema perchè danno la possibilità di rimanere quanto si vuole davanti a una statua o un dipinto e di amare molto la pittura. Il regista si è mostrato disponibile, pieno di verve, con una gestualità che incanta e che fa comprendere subito cosa pensa riguardo ad alcuni argomenti prima che apra bocca. Mentre parlava di una scena del film in cui la nonna del protagonista viene lasciata in un convento, il viso del regista, sempre attento e sorridente, per un attimo si è rabbuiato: “Mi è venuto in mente, a questo proposito, i bambini che soffrono a causa della politica di Trump che li lascia abbandonati a se stessi. Oggi è una bella giornata però e non voglio parlare di persone come lui”. E dal viso di Greenway è riapparso così un sorriso quando ha ricordato che le riprese del film a Lucca dovrebbero essere fatte nei mesi di settembre e ottobre.