In memoria di Jean Guillou, concerto in duomo

venerdì, 21 giugno 2019, 18:57

Domenica 23 giugno alle 21 appuntamento con "Musica in Cattedrale" presso la chiesa di S. Martino.

Protagonista della serata sarà Johannes Skudlik, organista e direttore d'orchestra tedesco che presenterà un programma dedicato a Jean Guillou, grande organista francese recentemente scomparso.

Oltre ad eseguire alcuni brani che erano particolarmente cari allo stesso Jean Guillou, Skudlik suonerà anche il preludio e fuga su B.A,C.H. nella versione "sincretica" trascritta dallo stesso Jean Guillou che ha immaginato il contesto compositivo e di improvvisazione in cui il brano venne composto.

Johannes Skudlik è un personaggio molto conosciuto in ambito europeo: è direttore artistico del Festival organistico Europeo "Via Claudia Augusta" con 50 concerti fra Landsberg (Germania) e Venezia e dal 2006 è direttore artistico del Bayerischer Orgelsommer.

Johannes Skudlik è anche il fondatore e direttore dell' Euro Via Festival "Roma-Santiago", che è realizzato in 10 nazioni europee ed include i piu famosi luoghi dell'organo come Notre Dame a Parigi, la Cattedrale di Westminster, San Marco di Venezia, la Filarmonia di Berlino. E' stato lui che ha diretto fra altro un'esecuzione del concerto per 9 organi e percussioni di Jean Guillou, "La Révolte des orgues", all'Arena di Verona il 27 agosto 2012 ed in altri luoghi ottenendo risonanza a livello mondiale.