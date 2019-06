Cultura e spettacolo



Inaugurata l’esposizione: “Tredici secoli in mostra: l’archivio storico diocesano di Lucca dal vii al XX secolo”

lunedì, 3 giugno 2019, 16:34

È stata inaugurata stamani, lunedì 3 giugno nel Palazzo Arcivescovile di Lucca l’esposizione "Tredici secoli in mostra: l'Archivio Storico Diocesano di Lucca dal VII al XX secolo" che rimarrà aperta fino a mercoledì 26 giugno. Il nastro è stato tagliato dal direttore dell’Archivio Storico Diocesano, don Marcello Brunini, alla presenza di alcuni visitatori e del personale dell’Archivio stesso che ha curato l’esposizione: Valentina Cappellini, Gaia Elisabetta Unfer Verre e Tommaso Maria Rossi. La mostra rientra nella proposta della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) denominata <<Aperti al Mab. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici>> che si svolge in questi giorni in tutta Italia coinvolgendo circa 1500 enti culturali legati alla Chiesa. Tra i numerosi pezzi esposti, da citare alcune pergamene anteriori all’anno mille, altre con la sottoscrizione di Matilde di Canossa, codici medievali tra cui un foglio del noto codice 490 (VIII sec.). Tra le curiosità alcuni strumenti per la stampa ed altri oggetti di uso scrittorio. Esposto anche il disegno di come sarebbe potuta essere la facciata della Cattedrale di San Martino se lo studio di Filippo Juvarra, il celebre architetto vissuto tra ‘600 e ‘700, avesse trovato i fondi per essere realizzato. Mancando i finanziamenti l’impresa non andò a buon fine e la facciata è rimasta quella originale che possiamo ancora oggi ammirare. La mostra è aperta al pubblico, con ingresso libero, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 fino al 26 giugno. Negli stessi giorni, ma nel pomeriggio, saranno organizzate visite guidate dalle ore 15 alle ore 16.30. Per le visite guidate del pomeriggio è necessaria la prenotazione scrivendo a archivio@diocesilucca.it o telefonando al numero 0583 430954.