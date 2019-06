Cultura e spettacolo



Incontro con lo scrittore Moni Ovadia: 'Dialogo sull'accoglienza'

sabato, 8 giugno 2019, 13:23

Incontro con lo scrittore Moni Ovadia introduce Raffaele Luise “Dialogo sulla cultura dell’accoglienza: sulle orme di papa Francesco per trovare un nuovo lessico di umanità”

Venerdì 14 giugno ore 21.00

Chiesa di san Michele in Foro LUCCA

In occasione dei “Giorni di san Davino”, dedicati alla figura di questo santo icona dell’accoglienza e della disponibilità verso l’altro, la Comunità Parrocchiale del Centro Storico di Lucca propone un incontro con lo scrittore e artista Moni Ovadia. L’incontro nasce dalla consapevolezza che il nostro tempo sia segnato da importanti flussi migratori che vedono popolazioni di diverse aree del pianeta spostarsi verso altri Paesi, nella speranza di trovare condizioni di vita più dignitose, se non di sopravvivere. C’è chi ha parlato addirittura di “esodo epocale” per descrivere questo fenomeno che, a differenza del passato, presenta caratteristiche assolutamente nuove a causa dello scenario globale. Viviamo problematiche umane e sociali dalla portata inedita, all’interno delle quali si consuma la drammatica contrapposizione tra rifiuto e accoglienza, se non la riedizione di “nuove forme di schiavitù”. Il nostro Mediterraneo, storicamente luogo di incontro, di scambio, di conoscenza tra culture diverse, è diventato il luogo della paura e del rifiuto, dove i processi migratori investono ampie popolazioni, uomini e donne con i loro bambini, individui e gruppi che spesso incontrano chiusure e pregiudizi. L’incontro con Ovadia è quindi l’occasione che la comunità parrocchiale del Centro Storico di Lucca offre per riflettere, con una persona di grande spessore come Moni Ovadia, su come l’accoglienza, nella continua sollecitazione di papa Francesco, possa avvenire solo attraverso la conoscenza dello straniero e della sua cultura, con lo spirito di chi desidera “Coltivare l’Umanità”-

La serata sarà animata e guidata dal giornalista vaticanista Raffaele Luise.

Moni Ovadia - Biografia

Salomone Ovadia, detto Moni (Plovdiv,16 aprile 1946), è un attore, cantante, musicista e scrittore italiano. Nato a Plovdiv, in Bulgaria, si trasferisce quasi subito con la famiglia a Milano. La sua è una famiglia di ascendenza ebraica sefardita, ma di fatto impiantata da molti anni in ambiente di cultura yiddish e mitteleuropea. Questa circostanza influenzerà profondamente tutta la sua opera di uomo e di artista, dedito costantemente al recupero e alla rielaborazione del patrimonio artistico, letterario, religioso e musicale degli ebrei dell'Europa orientale. Ovadia si laurea in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano. Contemporaneamente al suo percorso accademico muove i primi passi artistici sotto la guida di Roberto Leydi, con cui inizia la sua carriera di cantante e musicista nel Gruppo dell'Almanacco Popolare, guidato da Sandra Mantovani. Nei primi anni settanta è fondatore del Gruppo Folk Internazionale, poi Ensemble Havadià, dove suona il violino, la chitarra e la tromba, con il quale realizza gli album Festa Popolare, Daloy Polizei,lI Nonno di Jonny, Le Mille e una Notte e (Ensemble Havadi