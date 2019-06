Cultura e spettacolo



Innovazione nel mondo della scuola, due giorni di seminari di studio e approfondimento

sabato, 29 giugno 2019, 15:57

S’intitola “Innovazione a Scuola” la due giorni di seminari dedicati all’innovazione didattica che il 1 e il 2 luglio si terrà a Lucca, presso la sede dell’Associazione Senza Zaino in via Sant’Andrea 33.

Il Seminario di studio e approfondimento concretizza una delle prime occasioni formative che l’Associazione Senza Zaino ha predisposto nell’ambito de L’Ora di Lezione Non Basta (LODLNB), unprogetto che accompagnerà per 4 anni 15 istituti scolastici situati in territori del Paese dove il rischio povertà educativa è molto alto.

“Innovazione a Scuola” è rivolto alla Direzione Nazionale della Rete Scuole Senza Zaino, agli Istituti partner del progetto LODLNB e ai formatori senior Senza Zaino. Raccoglierà dirigenti scolastici, personale docente, formatori da tutta Italia per trattare il tema dell’innovazione didattica con i massimi esperti italiani.

Si parlerà di modelli didattici innovativi, di “architettura delle scelte”, di contrasto alla povertà educativa e di molto altro, “tutti temi con i quali la scuola di oggi si deve confrontare per costruire una scuola all’altezza delle sfide che ci aspettano” ha dichiarato Marco Orsi presentando l’iniziativa, "una comunità educante consapevole, attenta all'innovazione in ambito didattico costituisce il presupposto essenziale per una società più giusta, equilibrata ed inclusiva” ha poi concluso l'ideatore del modello Senza Zaino.

Il Comune di Lucca, partner del progetto, ospiterà l’iniziativa mettendo a disposizione gli spazi del CRED (Centro per la Ricerca Educativa e Didattica e gli spazi) e dell’Agorà.

“L'amministrazione sostiene con convinzione questo percorso nella certezza che sia necessario operare con determinazione per il contrasto alla povertà educativa, proponendo attività di apprendimento di qualità, efficaci ed innovative.

L'innovazione nella didattica permette l'ascolto e l'accoglienza di ogni bambina e bambino e la definizione di processi in cui sia loro data la possibilità di sperimentare l'autonomia e di consolidare l'autostima.” ha dichiarato L’assessore Ilaria Vietina.

I contributi del primo giorno di convegno saranno:

IL SISTEMA SCOLASTICO ALLA PROVA DI MODELLI INNOVATIVI a cura di Giancarlo Cerini già Dirigente dell’USR dell’Emilia Romagna; LA SCUOLA, L’ESTETICA E IL SISTEMA DELLE ATTIVITÀ a cura di Silvia Gherardi Docente di sociologia del lavoro Università di Trento; LE PRATICHE EVIDENCE BASED Roberto Trinchero Docente di pedagogia sperimentale Università di Torino; NUDGE: LA SPINTA GENTILE

Ennio Bilancini Professore ordinario di economia presso la Scuola di Studi Avanzati IMT di Lucca; COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEGLI STATI UNITI Raymond Isola È stato dirigente scolastico in California, è scrittore e formatore nel settore della leadership educativa.

Mentre il secondo giorno sarà dato spazio alle peculiarità innovative del modello Senza Zaino:

I FONDAMENTI DI SENZA ZAINO Ce ne parla Marco Orsi ideatore delle scuole Senza Zaino e presidente dell’associazione Senza Zaino; CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA Donatella Turri coordinatrice LODLNB; LA STRUTTURA DI CUI ABBIAMO BISOGNO Daniela Pampaloni responsabile nazionale Rete Senza Zaino.

Un’occasione senza precedenti per capire lo stato dell’innovazione della didattica e quello che possiamo fare nelle nostre scuole che trova nel progetto L’Ora di Lezione Non Basta (LODLNB) un asset strategico di sviluppo e propagazione per combattere la povertà educativa in Italia.

LODLNB, uno dei 15 progetti multiregionali selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, grazie al Bando “Nuove Generazioni”, interverrà sugli spazi fisici della scuola, sulla didattica, sulla comunità professionale dei docenti e sulle relazioni tra i soggetti che animano la scuola comunità: dentro e fuori la scuola stessa: insegnanti, genitori, studenti e poi associazioni e istituzioni locali, per stringere un nuovo patto territoriale di contrasto alla povertà educativa.