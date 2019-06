Cultura e spettacolo



La Compagnia Balestrieri vince il 19° Trofeo del Balestrone

lunedì, 10 giugno 2019, 12:21

di eliseo biancalana

Paolo Teani si è aggiudicato la diciannovesima edizione del Trofeo del Balestrone. La manifestazione si è svolta domenica 9 giugno nel campo da tiro accanto alle Mura, vicino al baluardo San Pietro dove si è tenuta la festa organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Lucca.

"Oggi si celebrano il diciannovesimo Trofeo del Balestrone e la nostra festa medievale – ha spiegato il presidente della Compagnia Balestrieri, Giorgio Serafini –. Vengono fatte rievocazioni storiche di tiro con la balestra, esposizioni di attrezzature usate nel medioevo e di mercatini che venivano fatti all'epoca". C'è stata anche la possibilità di cimentarsi in una prova di tiro con l'arco e di poter provare alcuni giochi medievali per bambini, come lo schiaccianoci. Dalla Compagnia sottolineano il carattere non commerciale della manifestazione, che non prevedeva spazi per far mangiare i visitatori.

Il Trofeo del Balestrone ha visto competere la Compagnia Balestrieri, la Società dei Terzieri Massetani di Massa Marittima e i balestrieri di Cave. Il vincitore Teani (Compagnia Balestrieri) ha ricevuto il premio dalle mani della consigliera comunale Silvia Del Greco. Al secondo posto si è classificato Giacomo Giambalvo (Società Terzieri Massetani) mentre Barbara Cerasomma (Compagnia Balestrieri) è arrivata terza.

"La Compagnia Balestrieri vuole essere un momento di aggregazione e vuole far conoscere e tramandare la storia di Lucca alle nuove generazioni" ha spiegato Serafini. Per chi fosse interessato a far parte della Compagnia, sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi per le diverse specialità, che vanno dai musici agli arcieri.