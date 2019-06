Le opere di Mauro Lovi in mostra al Palazzo delle Esposizioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 11 giugno 2019, 10:23

L'uscita di un disco come 'Western Stars' di Bruce Springsteen non poteva non rappresentare un'occasione da celebrare e, questa volta, a pensarci è stata la casa discografica, la Sony Music, che ha scelto lo Sky Stone & Songs – assieme a pochissimi altri negozi in Italia – per effettuare una...

lunedì, 10 giugno 2019, 13:25

L'evento, organizzato dalla Fondazione Mario Tobino in collaborazione con Esplorazioniurbane.it, prevede sabato 15 giugno alle ore 9 una visita guidata della parte storica dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano

lunedì, 10 giugno 2019, 12:21

Paolo Teani si è aggiudicato la diciannovesima edizione del Trofeo del Balestrone. La manifestazione si è svolta domenica 9 giugno nel campo da tiro accanto alle Mura, vicino al baluardo San Pietro dove si è tenuta la festa organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Lucca

lunedì, 10 giugno 2019, 10:46

Guido Caldarelli, professore ordinario in fisica teorica alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ha ottenuto la fellowship onoraria della Network Science Society, la società internazionale di scienza delle reti

lunedì, 10 giugno 2019, 10:24

Giovedì 13 giugno, alle ore 17, nella Sala Vincenzo Da Massa Carrara del Complesso di San Micheletto, l’associazione “I convegni di cultura beata Maria Cristina di Savoia” di Lucca organizza un incontro con il professor Ettore Gotti Tedeschi, economista e banchiere, sul tema “Si possono tenere insieme economia, scienza e...

domenica, 9 giugno 2019, 14:09

Pubblico numeroso in San Micheletto per la presentazione del volume L'officina dell'Arte", curato dal critico d'arte Arianna Baldoni per Maria Pacini Fazzi Editore e dedicato allo scultore lucchese Giannetto Salotti. Una monografia nata con l'intento di tributare un doveroso omaggio all'artista nel centenario della sua nascita