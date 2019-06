Cultura e spettacolo



L'esperienza lucchese di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni sarà al centro di una giornata di studi a palazzo Santini

venerdì, 7 giugno 2019, 14:46

di barbara ghiselli

“Riteniamo fondamentale creare legami tra l'amministrazione e i cittadini come dimostra il regolamento per l'amministrazione condivisa approvato dal comune di Lucca due anni fa e i patti di collaborazione sino ad ora stipulati; è per questo che ci auguriamo che i cittadini vengano numerosi al convegno che approfondirà questa tematica”. Queste le parole di Gabriele Bove, assessore ai processi di partecipazione, alla conferenza stampa di presentazione del convegno che si terrà martedì 11 giugno a partire dalle 16 a palazzo Santini in sala del consiglio comunale e che approndirà l'argomento dell'esperienza lucchese di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

L'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina ha fatto presente che questa occasione sarà sfruttata anche per fare il punto sull'esperienza di Lucca, a due anni dall'approvazione del regolamento che disciplina la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, specialmente dopo che sono stati attivati due centri civici gestiti direttamente dai cittadini, il Bucaneve di Santa Maria a Colle e quello del Piaggione.

“Molto deve essere ancora fatto per migliorare l'organizzazione – ha specificato il dirigente comunale Graziano Angeli – in merito alla alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni comunque, dall'inizio di questo percorso, sono già molti i passi in avanti, fatti in questo senso, basti pensare che, in alcuni casi, abbiamo adattato lo schema del patto al patto stesso per facilitare la collaborazione tra i cittadini e il comune”.

“Spesso i cittadini non conoscono i patti di collaborazione – ha sottolineato Rossana Caselli, referente regionale Labsus (laboratorio per la sussidiarietà) – e non sanno che possono riguardare attività ma anche beni comuni immateriali come integrazione, legalità, salute pubblica. Pensiamo quindi che questo convegno possa avere una notevole importanza per sviluppare una cultura dell'amministrazione condivisa”.

Come ha spiegato Caselli, stringere un patto di collaborazione significa infatti stipulare un atto in cui amministratori e cittadini condividono, alla pari, gli obiettivi da perseguire nella gestione di un determinato bene comune, i dettagli e le modalità operative (referenti, durata, responsabilità, risorse necessarie). I patti di collaborazione sono uno strumento flessibile e vantaggioso per tutti che permettono alle persone di riappropriarsi di un ruolo attivo e riconosciuto all'interno della propria comunità, liberando energie preziose spesso dormienti.

Alla conferenza è stato poi detto che il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tambellini, del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e del presidente della provincia e sindaco di Capannori, Menesini. A seguire interverranno il presidente di Labsus, Gregorio Arena, che spiegherà il modello di cittadinanza attiva come rapporto costruttivo e di reciproca collaborazione fra cittadini e amministratori, facendo il punto sulle esperienze attivate in Italia. Sarà poi l'assessore Bove a entrare nel merito del percorso realizzato a Lucca. Graziano Angeli affronterà gli aspetti tecnici dei patti di collaborazione realizzati e le questioni che ancora rimangono aperte. Alle 17.15 ci sarà una tavola rotonda sulle esperienze dei patti attivi in provincia di Lucca, coordinata da Rossana Caselli e Simona Bottiglioni.

Le conclusioni della giornata di studio saranno affidate agli assessori Gabriele Bove e Ilaria Vietina e al presidente di Labsus, Gregorio Arena.