Lucca Mortis, a sorpresa Morgan Freeman nel cast. Il video saluto di Peter Greenaway

venerdì, 7 giugno 2019, 16:49

Dal 24 al 30 giugno nella città di Lucca si terrà "Lucca mortis" workshop residenziale con il regista Peter Greenaway.

LEA – Lucca Esperientia Artis mette a disposizione cinque posti con formula speciale agevolata per i residenti della provincia di Lucca e in Toscanainteressati a partecipare al solo workshop formativo (escludendo così i costi di vitto e l'alloggio e le attività turistiche)

☎️ +39 0583 467380 per informazioni o https://bit.ly/2w9Cjf8

La quota di partecipazione comprende:

Workshop con Peter Greenaway

Attività esterne

Certificato di partecipazione al LEA Workshop

Servizio WiFi

La proposta "special price" da diritto alla partecipazione ai momenti formativi (mattina e pomeriggio) e alle attività esterne di tutta la settimana al costo di 750 euro più iva.

Prosegue la promozione dedicata agli amici di Lucca Film Festival che parteciperanno al workshop scegliendo la formula all-inclusive (workshop, vitto e alloggio, attività esterne). Al momento dell'iscrizione potrai utilizzare il codice LEA01LFF e così usufruire di uno sconto del 15%, pari a € 350,00, sulla quota di partecipazione.

I posti sono limitati https://bit.ly/2w9Cjf8

Il workshop dedicato alla regia e alla sceneggiatura, in collaborazione con LEA – Lucca Experientia Artis, vede la partecipazione di Peter Greenaway, eclettico regista britannico, famoso per i suoi film caratterizzati dal forte impatto visivo grazie alla maniacale composizione scenica in ogni dettaglio e alla particolare attenzione all'illuminazione.

Sei giorni a stretto contatto con il regista britannico per studiare da vicino le fasi di lavoro che porteranno alla realizzazione del suo prossimo film ambientato a Lucca: da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della città, che egli stesso definisce un vero "set naturale", ai personaggi modellati su figure realmente vissute e sui protagonisti delle opere pucciniane.

Una grande opportunità per scoprire l'intima progettazione creativa del genio di Peter Greenaway in una Lucca che fa da musa ispiratrice e set cinematografico denso di fascino e storia.

Iscrizioni aperte. Ultimi posti disponibili.

☎ +39 0583 467380 - +39 338 9081960 - info@luccaexperientia.it

