Maria Luisa d’Austria, le passioni di Napoleone tra Plutarco, Annibale e Tito Livio e la moda dipinta, dai campi di battaglia alle sale da ballo

martedì, 25 giugno 2019, 16:06

di gabriele muratori

Si ripetono, con la tredicesima edizione, i tradizionali incontri estivi napoleonici presso il complesso di San Micheletto. Presentata questa mattina a palazzo Orsetti, la manifestazione 2019, che vedrà, come sempre, la trattazione ad un folto pubblico, di argomenti del tutto particolari ed affascinanti che si celano dietro le quinte di quella che è stata l'epopea napoleonica in Europa ed in particolare nel nostro paese. "Maria Luisa D'Austria, le passioni di Napoleone tra Plutarco, Annibale e Tito Livio e la moda dipinta, dai campi di battaglia alle sale da ballo", animeranno infatti i convegni delle tre serate che si prospettano verso la fine di Agosto, facenti parte del progetto "Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa". Soddisfazione da parte del sindaco Alessandro Tambellini, che nuovamente si trova ad introdurre uno dei tantissimi eventi culturali che tiene viva l'atmosfera cittadina. "Napoleone Bonaparte ha fortemente disegnato la società del nostro continente e non solo. Questa manifestazione, che si ripete puntualmente ogni anno nella nostra città, è un omaggio a un grande uomo che onora il nostro territorio". A quanto commentato dal sindaco, si è unito l'assessore Stefano Ragghianti, il quale si è unito anche ai ringraziamenti verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha contribuito a realizzare l'evento, creato anche con la collaborazione di "Souvenir Napoléonien". Presente infatti per la fondazione, la vice presidente Lucia Corrieri Puliti, che non si è risparmiata con l'entusiasmo. "Partecipiamo con fierezza a questa iniziativa, che oramai diviene un appuntamento immancabile per Lucca. Gli affascinanti incontri delle particolarità più curiose, aiutano a conoscere sempre di più chi ha segnato parte della storia sulle nostre origini. Si tratta di un evento del tutto originale e piacevole che non fa altro che aumentare il valore culturale della nostra città". A rappresentare invece la provincia di Lucca, era presente Paolo Benedetti, che ha ricalcato quanto già detto da tutti i presenti. Ha preso poi la parola, l'ideatrice dell'evento, Roberta Martinelli, che sulle orme delle manifestazioni passate, ha descritto in sintesi quanto riserberanno agli interessati, le conversazioni 2019. Si inizia lunedì 19 agosto, con la presentazione di Velia Gini Bartoli e Simonetta Giurlani Pardini, della conversazione "Maria Luisa...la donna è mobile". Maria Luisa D'Austria, figlia dell'imperatore d'Austria, che tra alti e bassi della sua vita, dedica molto del suo tempo a ciò che le piace di più. Musica, pittura, ricamo, orto, botanica, giardinaggio, sono alcune della particolarità della moglie di Napoleone, narrate con approfondimenti delle due esperte in materia. Martedì 20 agosto, sarà la volta di Peter Hicks, docente universitario di storia e responsabile delle relazioni internazionali della "Fondation Napoéon" parigina. "Napoleone, le prime biografie e i suoi scritti tra Plutarco, Annibale e Tito Livio", ovvero, la trattazione di opere di Bonaparte, scritte in latino e in inglese, ma poco conosciute dal pubblico mondiale.

Mercoledì 21, invece, la manifestazione lascerà il posto a Margarita Martinez, la quale narrerà, assieme ad un altro storico, Ben Townsend, autore di libri sulle uniformi militari napoleoniche e francesi, quelle che saranno le curiosità sulla moda dei vestiti dell'epoca, con particolare riferimento a quelle che sono state le vesti, appunto belliche, e ba ballo nei grandi saloni del tempo. Non mancherà poi il momento del catering, sempre presente con i manicaretti della pasticceria Pinelli, sponsor dell'iniziativa.

Il programma della manifestazione, a ingresso libero e aperta a tutti, che si terrà nella splendida location del giardino di San Micheletto in via Elisa, è visionabile suhttps://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com/ e alla pagina facebook https://www.facebook.com/napoleonidi/.