Cultura e spettacolo



Maturità t'avessi preso prima...

mercoledì, 19 giugno 2019, 19:02

di anna vagli

Proprio oggi si è palesato davanti agli studenti il giorno più temuto e atteso: la prima prova dell'esame di maturità. La campanella è suonata alle 8.30 ed i giovani candidati si sono trovati davanti i plichi telematici con all'interno le tracce.

Le emozioni che ciascuno di loro (e di noi) ha provato e proverà anche domani sono ben sintetizzati in Notte prima degli esami, una delle canzoni più belle ed emozionanti dell'Antonello nazionale. Paure, angosce e incognite sul futuro, nei giorni più importanti della vita dei "non ancora ventenni".

Quest'anno, per la tipologia A della prima prova agli studenti è stato proposto un testo tratto da "Il Porto Sepolto" di Giuseppe Ungaretti e un estratto de "Il giorno della Civetta" di Leonardo Sciascia. Per il saggio breve e di attualità sono invece stati scelti il Generale Dalla Chiesa, Bartali, Strajano e Montanari. La scelta di una traccia sul generale Dalla Chiesa, uno dei martiri della lotta alla mafia, è stata peraltro una piacevole sorpresa di questo anno. Carlo Alberto dalla Chiesa è uno dei membri dell'Arma più amati del nostro Paese ed è giusto che i ragazzi di oggi si confrontino con uno Stato che spesso non ha funzionato (e non funziona). La scelta del Miur è stata peraltro molto apprezzata dai maturandi che, stando ai sondaggi, l'avrebbero preferita insieme a quella sull'eroe del ciclismo Bartali.

Domani sarà la volta della seconda prova che porta con sé grandi novità: matematica e fisica allo scientifico, latino e greco al classico.

Tranquilli, è solo una fase. Poi passa. In bocca a lupo a tutti !!