Cultura e spettacolo



Miss Morena, un evento di moda e spettacolo a Villa Bottini

giovedì, 13 giugno 2019, 12:21

50 anni di carriera e molto di più. Lunedì 17 giugno, a partire dalle ore 20, nella splendida cornice di Villa Bottini a Lucca prenderà vita Miss Morena, un evento all’insegna della moda e dello spettacolo. Un grande show aperto a tutta la città per celebrare i cinquant’anni di attività di Morena Santini, titolare del salone Morena Acconciature. L’evento, patrocinato dal Comune e da Confartigianato, è organizzato da Massimiliano Pepe titolare di Archimax Srls, agenzia specializzata in marketing e comunicazione per le aziende operativa su tutto il territorio nazionale. Fulcro dell’iniziativa è il coinvolgimento della città di Lucca e delle attività presenti sul territorio. Quella che si prospetta essere una serata unica nel suo genere, propone un programma ricco e diversificato.

Protagonista della serata sarà la sfilata (inizio ore 21.30) che vedrà eleggere Miss Morena, alla quale sono state invitate a partecipare le ragazze lucchesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La sfilata, presentata da Vittorio Masciarelli, fashion expert fra i più richiesti nel mondo della moda, sarà intervallata da spettacolari esibizioni. In passerella sarà possibile ammirare le bellissime modelle indossare look di tendenza combinati con abiti e accessori unici e originali, frutto della creatività delle aziende partner che hanno collaborato all’organizzazione. Dopo l’elezione della Miss vincitrice e delle altre fasce in palio dedicate agli sponsor, l’evento proseguirà con dj set in collaborazione con We/Are.

“In tutti questi anni di lavoro non avrei potuto ottenere soddisfazioni più grandi” – commenta Morena Santini – la mia squadra è il mio orgoglio. E’ dalla passione e dalla grinta che vedo nelle mie collaboratrici che traggo quotidianamente ispirazione. A loro e a tutti i miei clienti sono grata. Oggi mi sento completa, attraverso il mio lavoro ho realizzato il mio sogno più grande”.

“50 anni sono un traguardo importante che merita di essere festeggiato alla grande - dichiara l'assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti - . Per questo abbiamo dato volentieri il patrocinio a questa iniziativa. Mezzo secolo di attività e l'entusiasmo degli inizi sono quello che mi ha colpito di più di Morena. Sono convinta che la passione per il proprio lavoro sia contagiosa. Spero che questa festa sia da esempio per altre attività, per guardare con ottimismo al futuro nonostante le difficoltà”

“Cinquant’anni di attività sono nella vita di una persona, una tappa importante da festeggiare. Morena Santini è una professionista che si è fatta da sola lavorando fin da 14 anni e mettendosi sempre “in gioco”” – commenta Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Lucca – le sfide non l’hanno mai intimorita, anzi l’hanno spinta a fare sempre di più e di meglio. Ha sempre puntato sulla formazione e l’aggiornamento professionale, spostato la sede del negozio per trovare poi, da anni, una bellissima collocazione qui in Viale Castracani, vicino a Confartigianato. E’ da anni nostra apprezzata e stimata dirigente.”

L’evento è sponsorizzato da: Schwarzkopf Professional, Fashion Hair, Nicla, Atelier Ricci, Marrakech Gioielli, Centrottica Lucca, Elisa Baciocchi, Duetto, Concessionaria Guidi Car, Motortime Concessionaria ufficiale Honda, Agenzia Viaggi Explora Con Noi, Cremeria Opera, Con Tanto Amore, Tuttappasta, Pasticceria Regina, Ottavo Nano, Petalia, Pizzeria da Cecio, Perini Group e Catelli.

E’ possibile acquistare il biglietto di ingresso (costo 5 euro) presso il salone Morena Acconciature e nei negozi partner consultabili sul sito www. www.morenaacconciature.com/evento.