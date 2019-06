Musica al Caffè: A Sud, tra tango e musica napoletana con Anna Maria Castelli

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 14 giugno 2019, 10:15

Verrà presentato giovedì 20 giugno al Guercio (via per Camaiore) il libro "Io sono Matteo Salvini", insieme all'autrice Chiara Giannini intervistata dal giornalista Fabrizio Vincenti. La presentazione avverrà all'interno della conferenza "Bruciate quei libri: la censura ai tempi della libertà di espressione", organizzata da CasaPound Italia

venerdì, 14 giugno 2019, 09:20

A ricordo del giorno della nascita, il Circolo Amici della musica “Alfredo Catalani” organizza il consueto concerto annuale in onore del musicista di cui il Circolo stesso porta il nome. L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno (ore 21.15) a Villa Bottini (g. c.)

venerdì, 14 giugno 2019, 09:17

Le avversità e la loro capacità di condurre al successo nella vita e nel lavoro. Donato Tramuto, imprenditore statunitense in campo sanitario, sarà a Lucca, a Palazzo delle esposizioni, questo pomeriggio alle 17.30, per presentare in anteprima il suo libro

venerdì, 14 giugno 2019, 00:27

Appuntamento sabato 15 alle 21.00 presso la Chiesa di san Cristoforo. per ascoltare gli oltre 100 elementi dell' “orchestra giovanile Abreu lucchese”

venerdì, 14 giugno 2019, 00:19

Torna sabato 15 giugno, alle ore 16:00 presso la Casermetta del Baluardo San Pietro (di fronte il Villaggio del Fanciullo) un nuovo appuntamento con “I quaderni della nostra storia”, il ciclo di conferenze sulla storia lucchese promosse dalla Compagnia Balestrieri Lucca

giovedì, 13 giugno 2019, 14:16

Ancora un palcoscenico prestigioso per Photolux Festival. La biennale internazionale di fotografia di Lucca, diretta da Enrico Stefanelli sarà infatti presente a Matera Capitale della cultura 2019 con il World Press Photo 2019, il prestigioso premio fotogiornalistico che dal 1955 premia le migliori fotografie che raccontano le notizie dell'anno precedente