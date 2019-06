Cultura e spettacolo



Musica al Caffè: Marco Cattani Quartet in concerto, tra jazz e bossanova

giovedì, 6 giugno 2019, 10:46

Ancora jazz e bossanova al Caffè delle Mura. Stavolta a proporci i più grandi successi di questi due generi musicali che dall'America (del nord e del sud) hanno conquistato il mondo sarà il Marco Cattani Quartet. L'appuntamento è per domani, venerdì 7 giugno, alle 22 all'Antico Caffè delle Mura.



Composto da Marco Cattani alla chitarra, Roberto Beneventi alla fisarmonica, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria, il gruppo ci accompagnerà in un viaggio musicale tra le due Americhe, dalla West alla East Coast, passando per i grandi classici di Duke Ellington, George Gershwin e Charlie Parker fino ad arrivare al Sud, con la bossanova di Antonio Carlos Jobim e Luiz Bonfá.



Marco Cattani, diplomato in chitarra, composizione e arrangiamento jazz e didattica musicale, ha all'attivo importanti collaborazioni tra cui quelle con il trombettista Paolo Fresu, la cantante Petra Magoni, il clarinettista Gabriele Mirabassi. Ha prodotto e arrangiato gli spettacoli "Cosa c'è intorno a Puccini" e "Nino Rota e la Luna" di B. Tommaso per la Festa Europea della Musica a Lucca. Dal 2011 fa parte dell'ensemble "Bruno Tommaso JW". Roberto Beneventi si è avvicinato fin da giovanissimo ai generi musette, jazz e tango argentino che ha approfondito vivendo a Buenos Aires dove ha conosciuto importanti musicisti come Néstor Marconi e Juan José Mosalini. Si esibisce in tutta Italia e all'estero con vari progetti e formazioni jazz, funk, etno e pop-rock. Mirco Capecchi fa parte del Quartetto Note Noire e ha condiviso il palco con importanti nomi della scena jazz e pop internazionale, tra cui Nico Gori, Stefano Cocco Cantini, Karima, Petra Magoni, Brunori S.a.s., Gabriele Mirabassi, Pietro Tonolo, Gloria Gaynor e molti altri. Michele Vannucci collabora stabilmente con l'Orchestra Città Lirica presso i teatri di Lucca, Pisa, Livorno, con la Fondazione del Festival Puccini di Torre Del Lago e con importanti enti sinfonici e lirici italiani. Svolge un'intensa attività concertistica con formazioni che spaziano dal jazz al repertorio contemporaneo e ha collaborato a progetti con Gabriele Mirabassi, Paul Mc Candless, Scott Hamilton, Stefano Bollani, Tino Tracanna, Roberto Martinelli.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Come sempre è possibile cenare al Caffè delle mura prenotando un tavolo al 334 3412486.