Cultura e spettacolo



Nasce a Lucca la prima scuola per fare musical

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:29

Fare Musical a Lucca: arriva la LYM Academy. Con la direzione artistica del Maestro Vijay Pierallini e la presidenza di Loreta Siderman, da anni impegnata in progetti artistici educativi per bambini e giovanissimi, la novità di Lucca Youth Musical Academy è che insegna a bambini e giovani il musical dando loro la possibilità di scoprire e intensificare i loro talenti nel canto, nella danza e nella recitazione, sviluppando professionalmente canzoni, coreografie e scene di importanti musical, brani e musical inediti da portare in scena.

Le discipline artistiche trattate da questa scuola dall'inizio di ottobre 2019 a fine giugno 2020, nelle sale di viale Europa 797/AF, saranno canto, danza, tecniche di recitazione e di improvvisazione teatrale, e ci saranno laboratori artistici, creativi, di scena e costumi, per le tecniche di arrangiamento musicale al computer, oltre a giochi di ruolo.

"La novità di questa scuola è nel considerare un unicum la preparazione – spiega il direttore artistico Vijay Pierallini -. Vogliamo accompagnare i nostri allievi nel loro percorso artistico fino anche a partecipare a spettacoli e incidere CD e video clip musicali".

La LYM Academy nasce in collaborazione con due importanti realtà: TMA Torino Musical Academy, una delle accademie più prestigiose di Italia, e l'Accademia di Recitazione Toscana, che ha sede a Lucca. "LYM Academy può diventare il vivaio per la Toscana della Torino Musical Academy", spiega Giovanni Maria Lori, presidente e fondatore di TMA. I migliori allievi della LYM potranno frequentare un anno propedeutico pre-accademico che verrà riconosciuto dalla TMA come parte della propria didattica; la collaborazione con l'Accademia di Recitazione Toscana è volta a creare un anno Pre-accademico per i giovani aspiranti ad entrare nel mondo dello spettacolo, del teatro e del cinema.

La LYM Academy si avvale di un team di insegnanti qualificati: canto, Vijay Pierallini; tecniche di recitazione e di improvvisazione teatrale, Federico Guerri; coreografie, Antonella Costa e la sua assistente Martina Nieri; tecniche di arrangiamento musicale al computer, Fulvio Pietramala; laboratori artistici creativi di scena e costumi, Loreta Siderman con assistente Rosana Russo; corso di musical junior, Sara Vassalle. Ci sarà inoltre un modulo didattico dedicato al gioco di ruolo, tenuto da Braian Ietto.

Per info www.lymacademy.it , 347-0338994