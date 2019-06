Cultura e spettacolo



Nasce l'Associazione degli Studenti e ex-Allievi della Scuola IMT: oltre 130 studenti ritornano a Lucca

sabato, 8 giugno 2019, 15:16

In questo fine settimana, oltre 130 allievi che hanno ottenuto il loro titolo di dottorato di ricerca presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca sono tornati a Lucca da diverse parti del mondo per ritrovarsi insieme per la prima volta e per incontrare gli allievi che stanno attualmente frequentando i corsi della Scuola. L'occasione è arrivata grazie al primo raduno dell'Associazione degli Studenti e ex-Allievi della Scuola IMT.

L'Associazione, nata qualche mese fa, ha lo scopo di radunare tutti gli studenti che hanno frequentato e frequentano la realtà della Scuola IMT con lo scopo di diffondere i valori e il nome della Scuola stessa in tutto il mondo, di creare una rete di formazione e di opportunità di lavoro per gli allievi dei corsi di dottorato, di aiutare la Scuola a crescere e rafforzare la propria identità.

In questo fine settimana, dopo la serata di venerdì in cui gli studenti si sono ritrovati per una cena conviviale nei giardini della Scuola, gli studenti si sono incontrati per far crescere la propria associazione, per rafforzare la rete di connessioni e collaborazioni, per iniziare un'attività di tutoraggio dei più giovani allievi.

"La Scuola IMT considera i propri ex-allievi una risorsa ed ha pertanto fortemente sostenuto la nascita di un'Associazione Allievi e ex-Allievi come strumento per rafforzare l'identità della Scuola e promuovere i suoi valori morali e scientifici" – spiega il Direttore Pietro Pietrini – "ma soprattutto per permettere agli ex-allievi, non solo di mantenere un forte legame con la Scuola che li ha visti diventare professionisti nel mondo accademico, politico o industriale, ma soprattutto per ricambiare verso la Scuola e i suoi allievi le opportunità di crescita che loro stessi hanno ricevuto grazie ai loro anni passati a Lucca".

La Scuola infatti vanta allievi che si sono insediati in importanti istituzioni politico-amministrative (quali il Parlamento Europeo, Banca Italia, il Comitato Europeo per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo), accademiche (come Gran Sasso Science Institute, Università di Pisa, Università di Urbino) o aziendali (tra cui Ferrari, Google, McKinsey & Company, per citarne alcune). La loro affermazione professionale è segno dell'eccellenza del percorso formativo che hanno conseguito presso la Scuola.

"Questo primo raduno è stata innanzitutto l'occasione per molti allievi di tornare a Lucca e rivedere tanti amici" – spiega Davide Bacciu, Professore all'Università di Pisa e neoeletto Presidente dell'Associazione – "questi giorni, che si svolgono in un clima informale, servono tuttavia a creare le basi di un'associazione che veda negli anni la crescita armonica della Scuola, mantenendo relazioni, promuovendo la Scuola a livello nazionale e internazionale, favorendo legami col mondo del lavoro per gli allievi. Ormai pensiamo di tornare a Lucca ogni anno e incrementare il numero di occasioni attraverso cui l'Associazione possa incontrare anche la città."