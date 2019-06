Cultura e spettacolo



"Nello specchio dell'opera": gli studenti della classe di arte scenica interpretano Mozart, Cimarosa, Donizetti

martedì, 25 giugno 2019, 11:51

Giovedì 27 giugno, alle 21 all’auditorium “Boccherini” va in scena “Nello specchio dell’Opera”, spettacolo che vede protagonisti gli studenti della classe di Arte scenica dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, guidati da Giovanna Morelli. Il lavoro dei ragazzi, che ambisce a integrare la drammaturgia, il pathos musicale e il linguaggio espressivo del corpo, darà vita a una giostra narrativa tratta dalla trilogia libertina di Mozart (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte) e che arriva fino a Cimarosa e Donizetti. Personaggi femminili dominanti, come quelli di Susanna, Zerlina, Despina, Serpina, Norina, Adina e i rispettivi compagni, una galleria intramontabile di ritratti in cui specchiare i nostri miti quotidiani, le nostre risorse e le nostre debolezze. Attrazioni, conflitti, antagonismi, infedeltà vere o presunte, desideri confessati e inconfessati, asimmetrie e poligamie del sentimento turbano la vita di questi uomini e di queste donne, veleggiando comunque verso un finale sempre positivo assicurato dalla forza degli affetti e dell’intelligenza, che ogni volta riescono a ricomporre armoniosamente il quadro della vita.

La narrazione è stata realizzata attraverso l’uso di frammenti d’opera scelti in base alle voci, ai volti e caratteri degli studenti. La regia è affidata alla professoressa Morelli, coadiuvata da Alice Elettra Blanda e Francesco Lombardi. Al pianoforte, il M° Claudia Gori. Gli allievi coinvolti nel progetto sono Yu Bai, Beatrice Ballo, Mimma Briganti, Nicola Farnesi, Nunzia Fazzi, Leijunyu Gao, Valeria Lanini, Francesco Lombardi, Linda Scaramelli, Cinzia Scicchitano, Serena Suffredini, Jian Xu, Xuanhe Yu e Wang Xiao.

Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.