Notte del solstizio d'estate a Maggiano: cena conviviale e cinerassegna

venerdì, 14 giugno 2019, 16:09

Partiranno da lunedì 17 giugno i lavori per l'allestimento dell'area concerti in piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. L'area ospiterà 5mila posti a sedere, 12mila in piedi e 9mila misti. Il completo smontaggio delle strutture dovrà avvenire entro il primo agosto

venerdì, 14 giugno 2019, 13:28

Apre sabato 15 giugno alle 18, la mostra multiforme sull'essenzialità dell'esperienza artistica di Mauro Lovi al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con ingresso libero

venerdì, 14 giugno 2019, 12:20

Domani, presso la Sala Accademia della Provincia di Lucca, si terrà il seminario "L'Amore tra normalità e patologia" che coinvolgerà psichiatri, psicologi, chirurghi plastici e avvocati per raccontare il sentimento amoroso nelle sue implicazioni naturali fino alle derive patologiche"

venerdì, 14 giugno 2019, 11:15

Il tango e la canzone d'autore napoletana saranno i protagonisti del prossimo concerto al Caffè delle mura, il primo della stagione estiva nel bel giardino dello storico ristorante lucchese

venerdì, 14 giugno 2019, 10:15

Verrà presentato giovedì 20 giugno al Guercio (via per Camaiore) il libro "Io sono Matteo Salvini", insieme all'autrice Chiara Giannini intervistata dal giornalista Fabrizio Vincenti. La presentazione avverrà all'interno della conferenza "Bruciate quei libri: la censura ai tempi della libertà di espressione", organizzata da CasaPound Italia

venerdì, 14 giugno 2019, 09:20

A ricordo del giorno della nascita, il Circolo Amici della musica “Alfredo Catalani” organizza il consueto concerto annuale in onore del musicista di cui il Circolo stesso porta il nome. L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno (ore 21.15) a Villa Bottini (g. c.)