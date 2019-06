Cultura e spettacolo



Peter Greenway visita lo studio del pittore lucchese Fabrizio Barsotti

domenica, 30 giugno 2019, 09:57

Il regista Peter Greenway, giunto a Lucca, ha colto l'occasione per visitare anche lo studio del pittore lucchese Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153, nel centro storico. Grossa soddisfazione per Barsotti.