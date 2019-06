Cultura e spettacolo



Premio Bancarella Sport: giovedì a Lucca gli autori dei sei libri finalisti

martedì, 25 giugno 2019, 14:56

di barbara ghiselli

“Sono sei libri meditati che vogliono lasciare il segno nella letteratura sportiva”. Queste le parole di Giuseppe Benelli, consigliere della Fondazione Città del libro e membro della giuria del premio Bancarella Sport, che, questa mattina,durante la conferenza stampa alla libreria Ubik di via Fillungo, ha introdotto la sestina dei libri finalisti all'evento letterario, giunto ormai alla 56^ edizione. Nell'occasione è stato annunciato che giovedì 27 giugno a partire dalle 17 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino il prestigioso premio nazionale vivrà la sua giornata tutta lucchese per iniziativa della Fondazione Città del Libro, del Panathlon International e del Panathlon Club di Lucca, alla presenza degli autori della sestina di libri selezionati. Alla conferenza erano presenti anche il presidente del Panathlon Lucca Arturo Guidi ed Enrico Turelli, sempre del Panathlon Lucca che hanno ricordato che l'iniziativa di giovedì permetterà al pubblico di conoscere in modo più dettagliato i libri finalisti in gara grazie anche agli autori che interverranno e che il Il vincitore assoluto del premio Bancarella Sport verrà poi proclamato in piazza della Repubblica a Pontremoli sabato 20 luglio. Guidi ha spiegato che i sei libri, giunti in finale, sono stati selezionati da una giuria partendo da 60 libri. “Panathlon Lucca, – ha aggiunto - è sempre in prima linea per la divulgazione della cultura e degli ideali sportivi”. Come ha poi dichiarato Benelli: “il premio Bancarella, nato per volontà dei librai di Pontremoli nel 1952, rimane ad oggi l’unico premio nazionale che favorisce davvero la diffusione in libreria di queste opere. Lo scopo del Bancarella Sport è, infatti, quello di avvicinare il grande pubblico appassionato di sport, che di solito si limita a leggere solo i grandi quotidiani, alla letteratura sportiva, per diffondere sempre più il piacere della lettura”. Il premio Bancarella Sport parte da lontano ed ha visto vincitori davvero importanti: da Reinhold Messner a Clay Regazzoni, da Dino Buzzati a Gianni Brera, da Sandro Ciotti a Giampaolo Ormezzano, da Gino Bartali a Gelindo Bordin, da Michel Platini ad Alex Zanardi, fino (nelle ultime edizioni) a Gianfelice Facchetti, Giovanni Trapattoni, Bruno Longhi, Marco Pastonesi, Simone Sarasso (con Loris Capirossi).

Un premio che, grazie ai soci del Panathlon e alla Fondazione Banca del Monte, si è legato in maniera indissolubile a Lucca, dove questa importante vetrina nazionale viene offerta da nove anni.

Ma quali sono gli sport protagonisti dei libri finalisti? Alpinismo, pallanuoto, ciclismo, motociclismo e due libri sul calcio. La sestina selezionata è infatti formata da: 4810. Il Monte Bianco. Le sue storie, i suoi segreti scritto da Paolo Paci, edito da Corbaccio; Asfalto scritto Andrea Dovizioso, edito da Mondadori; Eraldo Pizzo. Caimani come me. Il mito Pro Recco scritto da Claudio Mangini, edito da Sagep Editori; Demoni scritto da Alessandro Alciato con prefazione di Carlo Ancelotti, edito da Vallardi;Il 'caso' Fiorenzo Magni. L’uomo e il campione nell’Italia divisa scritto da Walter Bernardi, edito da Ediciclo Editore; Radiogol scritto da Riccardo Cucchi, edito da Il Saggiatore. Anche per questa edizione la sestina - scelta nell’ampio panorama edito dalle più prestigiose case editrici in ambito sportivo - è sicuramente di alto livello, con autori che sono degli autentici numeri uno dello sport italiano o importanti firme del giornalismo sportivo italiano.