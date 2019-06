Cultura e spettacolo



Presentata la 22^ edizione del Lucca Summer Festival

mercoledì, 12 giugno 2019, 14:37

di eliseo biancalana

È stata presentata a Palazzo Orsetti la 22^ edizione del Lucca Summer Festival. Sono ben 17 i concerti in programma (di cui due sugli spalti delle Mura) a cui se ne aggiungerà uno gratuito la cui data è ancora definizione. Intanto sono stati venduti 100mila biglietti e alcune date sono già andate sold out. "È un calendario davvero incredibile" ha garantito il patron della manifestazione, Mimmo D'Alessandro.

Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, il clima nella Sala degli Specchi (dove si è svolta la conferenza stampa) è stato decisamente disteso, con diversi scambi di complimenti tra i rappresentanti del comune e D'Alessandro. "Ripetere l'importanza della manifestazione per la città credo sia a questo punto un po' pleonastico" ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini. "Mai come questa volta voglio ringraziare il sindaco, la cui presenza costante è stata molto importante" ha riconosciuto il patron. L'assessore alla cultura Stefano Ragghianti ha ringraziato gli uffici comunali per il loro lavoro svolto e ha anticipato che si sta valutando di prevedere un ingresso ai concerti in piazza Napoleone anche da via Vittorio Veneto.

Quest'anno a supportare il Summer c'è di nuovo il Banco BPM (gruppo di cui fa parte anche la Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno). Il direttore territoriale Adelmo Lelli ha evidenziato il valore imprenditoriale della manifestazione. Per la regione Toscana era presente Leila Pruneti di Toscana Promozione. "Ci preme sottolineare che la collaborazione con Lucca Summer Festival continua già da diversi anni" ha detto Pruneti, sottolineando che la regione vuole "valorizzare la Toscana come terra di eventi". "Il mondo Confcommercio è a fianco del Summer Festival" ha assicurato Rodolfo Pasquini, direttore dell'associazione di categoria. Pasquini ha ammesso che l'evento crea anche alcuni "problemini" ai commercianti del centro, ma il dialogo tra comune, organizzazione del Summer e Confcommercio cerca di ridurli. Soddisfazione per la manifestazione è stata espressa anche da Giovanni Iacopetti (presidente) e da Ana Campelo (responsabile commerciale) di Gesam Gas.

Guardando al programma musicale, Mimmo D'Alessandro ha sottolineato la qualità degli artisti. "Quest'anno, come dico tutti gli anni, ci siamo un po' superati – ha detto –. È un calendario incredibile. Mi faccio i complimenti da solo". Sicuramente a spiccare sono i due concerti sugli spalti, quello con Elton John e quello di Ennio Morricone. "Dopo gli Stones, tutti vorrebbero suonare sulle Mura" ha sostenuto D'Alessandro. A quanto riferito dal patron, i biglietti degli spettacoli stanno già andando a ruba, con due concerti, quello di Elton John e quello di Mark Knopfler, che sono già "sold out". Il concerto di Elton John chiuderà l'ultimo tour del cantante britannico e sono attesi nel pubblico ospiti d'eccezione. "È una stagione d'oro" ha commentato in un video-intervento il presidente onorario del Summer Festival Alan Friedman. Dal noto giornalista è arrivato anche un appello: "Fate pace tra di voi. Non voglio sentire di permessi dati all'ultimo minuto... Niente stress. Lucca Summer Festival, dopo i Comics, è la manifestazione più importante che c'è. Facciamo sistema". "Non sono d'accordo su 'dopo i Comics'. Sono due cose completamente diverse" ha però eccepito D'Alessandro.

Questo il programma dei concerti, che si terranno in piazza Napoleone, salvo dove diversamente indicato. Il 28 giugno aprono i Take That. Il 29 concerto sulle Mura di Ennio Morricone. Il 30 giugno tocca a Francesco De Gregori & orchestra, con opening act di Noemi. Il 5 luglio i Toto. Il 6 Calcutta. Il 7 concerto sulle Mura di Elton John. Il 9 è la volta di Macklemore e Anastasio. Il 10 Tears for fears. Il 12 New Order ed Elbow. Il 13 Mark Knopfler. Il 16 Eros Ramazzotti. Il 18 Giorgia e Janelle Monàe. Il 19 Salmo e Maneskin. Il 20 The good, the bad & the queen. Il 26 Gemitaiz e Madman. Il 27 Scorpions. Il 29 Sting.