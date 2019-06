Cultura e spettacolo



¿Prima gli italiani?, uno spettacolo di teatro-canzone per riflettere sull'attualità

giovedì, 20 giugno 2019, 12:12

Uno spettacolo di teatro-canzone che racconta nevrosi e vezzi dei baby-boomer, i giovanili over sessanta molto attivi sui social media, ma che con facilità cedono al complottismo e alle notizie false. "¿Prima gli italiani?", lo spettacolo scritto da Ambrogio Pagani, si terrà sabato 22 giugno alle 22 al Caffè delle Mura per il ciclo "Musica al Caffè". Sul palco saliranno lo stesso Pagani (chitarra, voce e monologhi) con Giulio D'Agnello (chitarra, cuatro, mandoloncello, voce), Antonello Solinas (basso e voce) e Andrea Pacini (percussioni).



Attraverso la satira, l'autore denuncia con forza il razzismo dilagante di chi ha fatto di "prima gli italiani" il suo unico comandamento e il complottismo che deriva dall'informazione tendenziosa. La seconda parte dello spettacolo segue un'emozionante chiamata a stringere i ranghi per scuotere dal torpore la generazione di cui Pagani (classe 1954) fa parte, chiedendo di impegnarsi di nuovo a garantire i valori di democrazia, libertà e solidarietà.



Il tutto avviene con l'aiuto di parole e musica, instaurando un rapporto di interazione con il pubblico. Sono quattordici le canzoni originali intercalate da brevi monologhi che compongono il percorso dello spettacolo, tutto materiale scritto da Pagani. Questo è il suo secondo spettacolo di teatro canzone realizzato dopo molti anni. Il primo risale infatti al 1976 ed era intitolato "C'è posto anche per noi?", dedicato alla condizione giovanile dell'epoca.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Come sempre è possibile cenare al Caffè delle mura a partire dalle 20:30, prenotando un tavolo al 334 3412486.