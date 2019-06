Cultura e spettacolo



"Quando la vita ti ha asfaltato", Donato Tramuto incontra Lucca

venerdì, 14 giugno 2019, 09:17

di giulia del chiaro

Le avversità e la loro capacità di condurre al successo nella vita e nel lavoro. Donato Tramuto, imprenditore statunitense in campo sanitario, sarà a Lucca, a Palazzo delle esposizioni, questo pomeriggio alle 17.30, per presentare in anteprima il suo libro.

“Quando la vita ti ha asfaltato” è un libro che racconta di come le sue vicissitudini personali hanno aiutato l’autore a sviluppare una profonda forma di empatia nei confronti degli altri e, di conseguenza, ad avere una non comune sensibilità e capacità di adattarsi ai cambiamenti sia nella vita, che nel lavoro. Un libro profondo, ma anche leggero, che attraversa trent'anni di vita umana e professionale dimostrando come, anche quando la vita ci “asfalta”, possiamo e dobbiamo reagire più forti di prima.

Il libro verrà presentato, a Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino), questo pomeriggio alle 17.30 durante un incontro, aperto al pubblico, che vedrà, dopo il saluto delle autorità, l’intervento di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e di Marialina Marcucci, presidente del Robert Kennedy Human Rights Italia. Il colloquio con l’autore, sui temi del libro, sarà condotto dal giornalista Jacopo Storni accompagnato dalle letture curate dall’attrice Sandra Tedeschi.