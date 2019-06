Sala gremita per la presentazione del volume "L'officina dell'Arte"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 9 giugno 2019, 12:52

C'era anche un pezzo di Lucca al Trooping the colour, la grande parata per il compleanno della Sovrana del Regno Unito, la Regina Elisabetta II. Per la prestigiosa ricorrenza, infatti, Andrea Colombini era ospite della divisione delle Guardie Reali, che lavorano anche per il Puccini e la sua Lucca Festival...

domenica, 9 giugno 2019, 11:03

Con l’assegnazione del Premio “Valerio Valoriani” al miglior libretto del festival si è concluso con grande successo il primo Puccini Chamber Opera Festival organizzato al Teatro di San Girolamo dalla associazione Cluster, Teatro del Giglio e Fondazione BML

sabato, 8 giugno 2019, 19:22

L’importanza della scrittura e della lettura, il potere che queste due nobili attività hanno sulla formazione dei ragazzi di oggi, quello di esercitare la creatività e di fornire modelli fondamentali da cui trarre esempio. Sono state queste le motivazioni principali che hanno spinto a portare avanti un laboratorio di scrittura...

sabato, 8 giugno 2019, 15:16

In questo fine settimana, oltre 130 allievi che hanno ottenuto il loro titolo di dottorato di ricerca presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca sono tornati a Lucca da diverse parti del mondo per ritrovarsi insieme per la prima volta e per incontrare gli allievi che stanno attualmente frequentando i...

sabato, 8 giugno 2019, 14:18

Martedì 11 Giugno nei sotterranei del Baluardo di San Paolino il concerto del cantautore lucchese reduce da X Factor e Sanremo Giovani

sabato, 8 giugno 2019, 13:23

Incontro con lo scrittore Moni Ovadia introduce Raffaele Luise: “Dialogo sulla cultura dell’accoglienza: sulle orme di papa Francesco per trovare un nuovo lessico di umanità”