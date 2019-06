Cultura e spettacolo



Scuola e digitale: alunni protagonisti di due progetti

venerdì, 28 giugno 2019, 21:25

Alcuni ragazzi dell' I.C, Lucca 5 Ponte a Moriano, dal 17 al 27 giugno, sono stati protagonisti attivi di due progetti: "La sorgente del nostro territorio digitale" per la scuola primaria e "Ti presento il mio avatar" per la scuola secondaria di primo grado. Progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei del Piano Operativo Nazionale (PON), si tratta di un'iniziativa che il Miur ha intitolato "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento".



Andrea, un ragazzo del gruppo della scuola primaria, nell'incontro con i genitori ha detto: "Siamo 26 alunni provenienti da tutte le classi quinte delle scuole primarie del nostro Istituto Lucca 5, iscritti alla scuola secondaria di primo grado Buonarroti. Obiettivo generale di questo modulo era introdurre il concetto di cittadinanza digitale attraverso un lavoro che prevedeva la riproduzione in Minecraft della piazza Cesare Battisti di Ponte a Moriano di Lucca. Molti di noi, circa la metà, sapevano già giocare con Minecraft e gli altri hanno imparato. Qui abbiamo capito che si può usare anche per fare scuola. Abbiamo misurato gli edifici della piazza, disegnato, realizzato un plastico con cubetti di legno e poi abbiamo riprodotto la piazza in Minecraft. Ci siamo aiutati, condividendo quello che ognuno di noi è capace di fare. Abbiamo imparato ad orientarci con la bussola, usato vari tipi di metri e righelli. Abbiamo utilizzato Google maps ogni qualvolta abbiamo avuto dei dubbi. Non è stato facile perché le misure della piazza non sono lineari... quindi abbiamo dovuto confrontarci per renderlo realizzabile in Minecraft".

Invece i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado hanno lavorato con i principali strumenti digitali, che saranno loro utili anche nel futuro percorso scolastico. Hanno creato il proprio avatar e vari poster di grafica, hanno lavorato con le immagini ed i testi. Si sono cimentati nelle interviste agli abitanti di ponte a moriano per ricordare com'era la Piazza, con la vasca ed il famoso albero della maldicenza, allenandosi , così, nella comunicazione scritta on line e nella ricerca di foto e materiale da pubblicare sui social. Il tutto è stato riportato su una bacheca virtuale e nel blog degli studenti, creato appositamente per questo corso. Infine per concludere questo percorso che unisce la tradizione ed il digitale è stato invitato il cantautore lucchese Joe Natta che ha incantato gli studenti con le storie e le canzoni che sono parte del suo nuovo progetto. A questo link il blog che in questi giorni hanno creato e arrichito con le loro esperienze.



https://blogponteamorianolucca5.home.blog