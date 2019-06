Cultura e spettacolo



Sera finale del Premio dei Lettori

mercoledì, 26 giugno 2019, 08:42

Si terrà venerdì 28 giugno a partire dalle 17.30 lo spoglio delle schede della trentunesima edizione del Premio dei Lettori. Il premio storico, che porta a Lucca con cadenza mensile grandi autori della letteratura italiana ed è gemellato con Roma, vedrà premiati Michela Marzano con "IDDA" (Einaudi), Margherita Loy con "Una storia ungherese" (Atlantide) e Roberto Pazzi con "Verso Sant'Elena" (Bompiani).



I tre autori si contenderanno anche il super premio il cui spoglio elettorale avverrà nell'incantevole cornice di Villa Bottini a partire dalle 17.30. Seguirà una cena di gala, cui è possibile partecipare previa prenotazione, allietata da musica lirica.



"Siamo entusiasti di questa edizione" commenta la scrittrice Flavia Piccinni, vice-presidente del Premio dei Lettori. "Questo antichissimo premio, che giunge adesso alla sua 31esima edizione, non solo ci ha dato la possibilità di portare a Lucca grandi nomi della narrativa italiana, regalando la possibilità di incontro ai nostri concittadini con figure di alto profilo, ma è più vivo che mai: abbiamo iniziato la campagna abbonamenti e ci auguriamo che l'anno 2019/2020 veda coinvolti con sempre maggiore attenzione e successo non solo i lucchesi, ma anche le scuole. La letteratura è fondamentale per mettere in moto le emozioni e il cervello, sono un vero e proprio antidoto ai tempi odierni, che spesso si rivelano frenetici e poco empatici. Il nuovo volto del premio è inclusivo, aperto a chiunque voglia leggere, partecipare ed emozionarsi con dei grandi libri italiani".