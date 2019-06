Cultura e spettacolo



Sky Stone, doppio appuntamento con gli instore: Jamil e Zoda

sabato, 22 giugno 2019, 10:42

Doppio appuntamento con gli instore dello Sky Stone & Songs: il 25 giugno (alle 14:30) torna il rapper Jamil, mentre il 26 giugno (alle 15) è la volta di Zoda che punta su Lucca per lanciare l'album di debutto 'Ufo'. I due rapper saranno allo Sky Stone per firmare le copie del loro disco e per incontrare i loro fans.

Jamil, classe '91, è originario di Verona e inizia con il rap ascoltando i primi rapper della sua città. Lo scorso anno ha pubblicato 'Most Hated' e lo presentò a novembre a Lucca: adesso torna per la 'deluxe edition' dell'album che oltre ai 10 brani originali, con la rivisitazione di 'Animali' contiene 5 pezzi inediti (tra cui le collaborazioni con Emis Killa, Sick Luke, Dj Kut Real e Dabs) e il brano 'No Racism'. L'album tocca molti temi ai quali il rapper è particolarmente legato quali il razzismo, il multiculturalismo e lo sport ma nel disco parla anche dalla sua città natale, Verona. Jamil ama molto l'aspetto visuale del suo lavoro e, per questo, cura molto i video che così come la musica ama auto prodursi.

Zoda è il nome d'arte di Daniele Sodano, nato nel 1996: il giovane rapper arriva al successo attraverso il web, dove è diventato uno dei più importanti esponenti di Youtube. La consacrazione gli è arrivata dopo la partecipazione a una serie di MTV e dopo aver essere stato il protagonista del film 'Game Therapy'. Arrivato il successo, Zoda ha deciso di seguire la sua passione per la musica: il singolo 'Balla', uscito l'11 settembre 2018, ha raggiunto i 10 milioni di stream su Spotify e lo ha portato all'attenzione della Jive Records-Sony Music, con la quale ha firmato un contratto all'inizio di quest'anno. 'Ufo' non è solo un cd: ci sono, infatti, due diverse versioni 'fisiche' di questo primo lavoro di Zoda. Oltre alla versione standard, c'è anche quella con il libro illustrato dallo stesso artista: una scelta singolare, che Zoda stesso spiega così: «Con il disco potete acquistare anche il libro che ho scritto in questi mesi di follia. Sono stato assente per un po' e non potevo raccontarvi tutto quello cha mi è successo. Nel libro c'è dentro tanto di me, ma ci siete anche voi, perché nonostante tutto non siete mai usciti dai miei pensieri».

Ulteriori informazioni sul sito: www.skystoneandsongs.it.