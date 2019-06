Cultura e spettacolo



Sky Stone: instore con Elettra Lamborghini

martedì, 18 giugno 2019, 10:43

Si chiama 'Twerking Queen' ed è l'album d'esordio come cantante di Elettra Lamborghini, reduce dal successo come giudice del talent 'The Voice of Italy' e che sarà allo Sky Stone and Songs giovedi 20 giugno, dalle 14:30, per presentare questo nuovo disco e incontrare i suoi fans.

L'album è composto da 10 brani e vede numerosi duetti, tra i quali spiccano quello con il 'collega giudice" Guè Pequeno, ma anche con Pitbull e Sfera Ebbasta. Elettra Lamborghini (nata nel 1994) arriva alla pubblicazione del suo primo album, dopo essere divenuta un'icona pop, dapprima partecipando a numerosi reality show, quali 'Riccanza' o 'Il Grande Fratello Vip' e, poi, con il grande successo ottenuto dal singolo 'Pem Pem'. Un successo che sicuramente ha contribuito a convincerla a realizzare un album, 'Twerking Queen' che contiene 10 brani con sonorità vicine al latin pop e al reggaeton. Tutto cantato in spagnolo, contiene anche un brano in italiano, 'Fanfare' ed è stato pubblicato dalla casa discografica di Charlie Charles e Sfera Ebbasta, la Billionheadz Money Group.

L'album, appena uscito, sta già registrando altissimi numeri in termini di vendita e la consacra come la più importante icona latina attualmente in Italia.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it