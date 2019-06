Cultura e spettacolo



Summer Festival, dal 17 i lavori di allestimento in piazza Napoleone

venerdì, 14 giugno 2019, 16:09

di eliseo biancalana

Partiranno da lunedì 17 giugno i lavori per l'allestimento dell'area concerti in piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. L'area ospiterà 5mila posti a sedere, 12mila in piedi e 9mila misti. Il completo smontaggio delle strutture dovrà avvenire entro il primo agosto.

Per consentire i lavori il comune ha emesso un'ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità che saranno in vigore dal 17 giugno al primo agosto. In questo periodo è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale: in piazza Napoleone, nella porzione delimitata dalle alberature, nei periodi di tempo interessati dalle operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture e dalla collocazione in opera delle sedie per la platea; in via Vittorio Veneto, nel tratto interessato dalle strutture antistanti Palazzo Ducale e piazza Napoleone.

Nello stesso periodo è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24: in largo Monsignor Martino Giusti, nell'area a margine di via San Girolamo adiacente al Teatro del Giglio; in via della Caserma, nel tratto interessato dal posizionamento del generatore elettrico, compreso tra l'accesso a Cortile degli Svizzeri e piazza San Romano. La postazione taxi sarà spostata da piazza Napoleone a via Carrara. Previsto inoltre il restringimento della carreggiata: in piazza Napoleone, nella porzione davanti a piazza Venti Settembre per lo stoccaggio delle strutture necessarie alla chiusura e alla regolamentazione degli accessi all'area spettacolo; in largo Monsignor Martino Giusti, nell'area a margine di via San Girolamo adiacente il Teatro del Giglio per lo stoccaggio delle strutture necessarie alla chiusura e alla regolamentazione degli accessi all'area spettacolo; in via San Girolamo, nel tratto di fronte all'Istituto Passaglia per il posizionamento di un portale e dei bagni chimici. Inoltre, è prevista la soppressione temporanea delle aree riservate al carico/scarico delle merci poste in via Vittorio Veneto e in via Francesco Carrara.

Sempre in base all'ordinanza, le deviazioni delle linee Vaibus "Lam Blu", "Lam Verde" e "Linea 5" previste per il periodo dall'11 giugno al 31 luglio proseguiranno anche il primo agosto.