Tornano gli incontri del lunedì del Cnv: il 10 giugno la testimonianza di Mario Visibelli

giovedì, 6 giugno 2019, 09:40

Sarà il prete Mario Visibelli il protagonista del prossimo incontro della serie "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. Riprende così con Visibelli, che interverrà il 10 giugno dalle 17 alle 19 nella sede del Cnv di Via Catalani 158, il ciclo di incontri avviato a fine 2018 dal Centro presieduto da Pier Giorgio Licheri con l'obiettivo di riflettere e approfondire il senso dell'impegno volontario oggi, coinvolgendo testimoni con cui le associazioni e tutti gli interessati possono confrontarsi.



Don Mario Visibelli, laureato in storia, da giovane ha militato nelle file del Movimento Giovanile DC come Delegato Provinciale e Vice Regionale. A 25 anni è entrato nel seminario di Lucca, diventando prete dopo 6 anni. In questo periodo ha svolto opera di volontariato con i vari settori dell'Azione Cattolica. Da prete ha operato in varie parrocchie, impegnandosi anche nel settore sportivo come allenatore di Basket e Consulente Provinciale, regionale e membro del gruppo nazionale di Formazione del C.S.I.. Dopo 6 anni di esperienza missionaria in Brasile è rientrato a Lucca, mantenendo sempre i contatti con vari progetti sociali a Salvador Bahia.