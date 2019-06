Cultura e spettacolo



Turislucca e un nuovo tour guidato in occasione di Arcobaleno d’Estate 2019

lunedì, 17 giugno 2019, 08:48

Luoghi, documenti, storie di fatti e personaggi lucchesi e toscani che, con la loro geniale inventiva ed intraprendenza, unite ad un sano coraggio, hanno lasciato un segno profondo nella storia. Questo il tour che Turislucca propone - il 21 giugno alle ore 16.30 - sulle orme della genialità di Leonardo, aderendo così all’edizione 2019 di “Arcobaleno d’estate”, iniziativa promossa da Regione Toscana che, quest’anno, avrà come filo conduttore le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. E' incontrovertibile il fatto che, se mai Leonardo da Vinci mise piede a Lucca, non lo fece sapere per via documentaria e tantomeno grazie a opere e manufatti. Tuttavia, “il picciol, populare et pacifico Stato” indipendente per secoli non è stato immune, nel bene e nel male, dalla potente e benefica spinta innovatrice generata dalla Toscana leonardiana.

Il tour è un salto nel tempo e nello spazio che permetterà di analizzare le Mura come uno dei più importanti esperimenti di ingegneria militare italiana sin dal XV secolo e di conoscere l’aeronauta Vincenzo Lunardi e la storia del primo pallone aerostatico che mai avesse volato sui cieli della Toscana nel 1788. Come andò a finire? Ammireremo la facciata della Chiesa di San Michele che, agli inizi del XIII secolo, descriveva in maniera criptica l'evoluzione dell'elemento umano verso la purificazione grazie ad elementi matematici così come il dipinto nella Chiesa di San Paolino che, nel ‘400, raffigurava le nuove tecniche di prospettiva matematico-geometrica. Apprezzeremo le competenze tecnico-chirurgiche presenti già nell’XI secolo e quella tecnologia industriale che, ancor prima, faceva di Lucca una Silicon Valley del Medioevo: la sola città europea in grado di tessere il prezioso filo che giungeva dall'oriente. Concluderemo con la scoperta del museo dedicato agli ingegneri Barsanti e Matteucci, gli inventori del motore a scoppio. Qui sarà possibile prendere visione della riproduzione del primo macchinario che ha dato origine al più diffuso mezzo di locomozione quale è oggi l'automobile.

Alla fine della visita guidata possibilità di assistere, per chi lo vorrà, ad un concerto di arpa presso l’Atelier Tommasi. Orario e Luogo di ritrovo: 16.30 Ufficio Informazioni Turistiche di Piazzale Verdi Costo promozionale “Arcobaleno d’estate”: Euro 8,00, gratuito under 14 se accompagnato da un adulto pagante. Info e prenotazioni: turislucca@turislucca.com