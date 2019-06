Una notte al museo con Liliana Dell'Osso

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 19 giugno 2019, 11:22

Si sono tenuti nei giorni scorsi a Lucca, negli spazi del Real Collegio, in collaborazione con il comune di Lucca, i Campus degli studenti lucchesi impegnati nel progetto “Benessere a scuola”, che in questo anno scolastico 2018-2019 ha coinvolto 13 scuole superiori di Lucca e Piana

mercoledì, 19 giugno 2019, 09:43

'Italian Rhapsody – L'avventura dei Queen in Italia' è il nuovo libro di Antonio Pellegrini, che racconta la storia dei Queen dal punto di vista di un fan italiano e sarà presentato dall'autore allo Sky Stone & Songs, venerdì 21 giugno a partire dalle21:30, in un incontro a ingresso libero

martedì, 18 giugno 2019, 15:30

E' tutto pronto per la penultima tappa del Festival di Pasqua e Pentecoste, la manifestazione ideata dal Puccini e la sua Lucca Festival in memoria di Herbert Von Karajan e giunta alla sua ventesima edizione: venerdì 21 giugno (dalle 21) al Teatro del Giglio andrà in scena il Beethoven Gala

martedì, 18 giugno 2019, 11:32

Di legalità, crisi aziendali e imprenditorialità si parlerà giovedì 20 giugno a partire dalle 9:00 nella Chiesa di San Francesco (Piazza San Francesco, 19)in occasione del convegno "Legalità economica e crisi aziendale

martedì, 18 giugno 2019, 10:43

Si chiama 'Twerking Queen' ed è l'album d'esordio come cantante di Elettra Lamborghini, reduce dal successo come giudice del talent 'The Voice of Italy' e che sarà allo Sky Stone and Songs giovedi 20 giugno, dalle 14:30, per presentare questo nuovo disco e incontrare i suoi fans

martedì, 18 giugno 2019, 10:38

Fervono i preparativi per l'arrivo a Lucca del regista Peter Greenaway che per la prima volta presenterà il suo nuovo progetto cinematografico "Lucca Mortis" attraverso il workshop residenziale internazionale ideato insieme a LEA – Lucca Experientia Artis e Lucca Film Festival & Europa Cinem