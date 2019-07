Cultura e spettacolo



A Massa Macinaia ultimo week-end della sagra del fungo porcino con polenta

giovedì, 25 luglio 2019, 09:57

Sabato e domenica a Massa Macinaia, nell'area verde adiacente il Piazzale Monica del Grande in via Sodini n.66 si rinnova ultimo appuntamento con la 26^ Sagra del Fungo Porcino con Polenta, organizzata dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito. Dalle ore 19:30, accarezzati da un fresco venticello che porterà ristorante refrigerio alle calde sere estive, potrete gustare i piatti tradizionali della buona cucina lucchese, sapientemente preparati alla vecchia maniera dalle mani esperte di donne e uomini del nostro territorio: il piatto "forte", polenta e funghi porcini, è a base di polenta ottenuta da farina di mais macinata a pietra come una volta, accompagnata dai freschissimi funghi porcini della Garfagnana, poi zuppa alla frantoiana, pasta trafilata al bronzo con ottimi sughi di carne e funghi, contorni di verdure locali e la migliore carne alla brace della zona: Bistecca di manzo, maiale, galletto e roastbeef. dulcis in fundo, le immancabili torte lucchesi co' becchi.

Particolare attenzione è posta alla scelta di ottimi vini DOC provenienti dal nostro territorio.

A farvi compagnia saranno presenti ottime cover band ed orchestre con una formula che, da questa edizione, è completamente rinnovata e ad ingresso libero. Sabato 27/7 COME BACK - Revival Pop Dance; Domenica 28/7 dj set ed esibizione scuola di ballo MM Passione Danza.

Il ricavato della manifestazione serve all'organizzatrice Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito, per portare avanti le sue attività solidaristiche rivolte alla cittadinanza.