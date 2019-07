Cultura e spettacolo



A Voice for Europe, casting a Montramito

venerdì, 12 luglio 2019, 11:40

Vocalab La Scuola della Voce è partner ufficiale del Festival Canoro Internazionale “A voice for Europe: Italia” edizione 2019. Sabato 13 luglio presso la sede di Vocalab, in via Montramito 289 a Montramito si terrà una tappa ufficiale di Casting per essere ammessi al prestigioso Festival, giunto al suo 51° anno di vita. Le audizioni serviranno a selezionare le voci provenienti dalla Toscana e dintorni, ritenute idonee a partecipare alle semifinali della Manifestazione.

Sabato 13 luglio, dalle ore 15.00 alle 19.00 la provincia di Lucca sarà dunque tappa della Fase Preliminare del Festival. I concorrenti potranno esibirsi in una delle due categorie (lingua italiana o straniera) eseguendo dal vivo due brani a scelta (cover o inediti). Una giuria valuterà i talenti che potranno iscriversi direttamente alle semifinali di “A voice for Europe: Italia”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 3308960 (Antonella) o scrivere una e-mail aantonpera7@gmail.com.

Tutte le informazioni e il regolamento di “Una Voce per l’Europa” edizione 2019 sono sul sito:https://www.voceeuropa.it.

Il Festival

“Una Voce per l’Europa” è una storica rassegna ideata nel 1968. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta d’Oro”, che lasciò poi il posto a “Voci Nuove” e infine a “Una Voce per l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal Festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini. “Una Voce per l’Europa” è oggi organizzata da Nove Eventi Srl,società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Festival di Castrocaro 2012-2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice.

La Finalissima 2019 si terrà il 31 agosto a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Il vincitore si esibirà il giorno 1° settembre 2019 come ospite alla finalissima nazionale di Miss Reginetta d'Italia (evento che sarà registrato e mandato in onda su SKYe reti MEDIASET). Gli verrà inoltre offerta la realizzazione di un videoclip che potrà essere pubblicato sul canale musicaleVevo. Al vincitore e/o ad uno o più finalisti potrà essere inoltre offerto un contratto fonografico oppure la promozione del brano in gara via radio/tv/web-tv.